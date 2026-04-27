RS Servis'ten Arabistan açılımı

HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

Programın bu haftaki bölümünde RS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, satış sonrası sektöründeki güncel trendleri ve son durumu değerlendirdi.

Dolu hasarlarına yönelik yeni adımlar attıklarını belirten Ünaldı, "RS Boyasız Onarım adı ile yeni bir marka kurduk. Bayilikler veriyoruz, gerekli ekipmanları satıyoruz. Özellikle yurtdışında dolu hasarlarını onarma üzere teknisyen ihracatı yapmayı hedefliyoruz. Geçenlerde Meksika'daki dolu yağışı sonra 7 teknisyeni 1 ay boyunca oraya gönderdik ve ilk hizmet ihracatımızı gerçekleştirdik" dedi.

Yurtdışında yeni bir yatırımı devreye alacaklarını da kaydeden Ünaldı, "Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da da dolu yağdı. Oradan yerinde onarım için teklif aldık. 25 teknisyenimizi oraya göndereceğiz. Suudi Arabistan'u yatırım fırsatı olarak inceliyoruz. Orada bir şirket kurduk. Yıl sonunda RS Servis Suudi Arabistan'da da faaliyete geçecek. İlk etapta plastik ve alümunyum parça tamiri ile başlayacağız. Suudi Arabistan'da başarılı olursak bölgede yeni ülkelere de girebiliriz" açıklamasında bulundu.

Ünaldı, Hindistan'da da iş ortaklığı görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

YENİ C-SERİSİ İLK KEZ OTOSPOR'DA

Programın test köşesinde ise Mercedes-Benz’in yeni elektrikli C-Serisi’nin global lansmanından görüntülere yer verildi.

Yeni C-Serisi’nin kapılarını HT Spor’a özel olarak açan Alman marka, modelin tasarım dili, teknolojik donanımları ve elektrikli mobilite vizyonunu izleyicilerle buluşturdu.

OtoSpor, otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri her Çarşamba 10.00'da HT Spor'da ekrana taşıyor.