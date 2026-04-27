        Haberler Ekonomi Otomobil RS Servis'ten Arabistan açılımı

        RS Servis'ten Arabistan açılımı

        Otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan 'OtoSpor', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız'ın sunumuyla gerçekleşen programa, RS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı konuk oldu. Ünaldı, markanın yurtdışına açılımına hız verdiklerini belirterek, yıl sonunda Suudi Arabistan'da faaliyete başlayacaklarını bildirdi. OtoSpor, her Çarşamba 10.00'da HT Spor'da otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor...

        Giriş: 27 Nisan 2026 - 08:49
        RS Servis'ten Arabistan açılımı

        HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

        Programın bu haftaki bölümünde RS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, satış sonrası sektöründeki güncel trendleri ve son durumu değerlendirdi.

        Dolu hasarlarına yönelik yeni adımlar attıklarını belirten Ünaldı, "RS Boyasız Onarım adı ile yeni bir marka kurduk. Bayilikler veriyoruz, gerekli ekipmanları satıyoruz. Özellikle yurtdışında dolu hasarlarını onarma üzere teknisyen ihracatı yapmayı hedefliyoruz. Geçenlerde Meksika'daki dolu yağışı sonra 7 teknisyeni 1 ay boyunca oraya gönderdik ve ilk hizmet ihracatımızı gerçekleştirdik" dedi.

        Yurtdışında yeni bir yatırımı devreye alacaklarını da kaydeden Ünaldı, "Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da da dolu yağdı. Oradan yerinde onarım için teklif aldık. 25 teknisyenimizi oraya göndereceğiz. Suudi Arabistan'u yatırım fırsatı olarak inceliyoruz. Orada bir şirket kurduk. Yıl sonunda RS Servis Suudi Arabistan'da da faaliyete geçecek. İlk etapta plastik ve alümunyum parça tamiri ile başlayacağız. Suudi Arabistan'da başarılı olursak bölgede yeni ülkelere de girebiliriz" açıklamasında bulundu.

        Ünaldı, Hindistan'da da iş ortaklığı görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

        YENİ C-SERİSİ İLK KEZ OTOSPOR'DA

        Programın test köşesinde ise Mercedes-Benz’in yeni elektrikli C-Serisi’nin global lansmanından görüntülere yer verildi.

        Yeni C-Serisi’nin kapılarını HT Spor’a özel olarak açan Alman marka, modelin tasarım dili, teknolojik donanımları ve elektrikli mobilite vizyonunu izleyicilerle buluşturdu.

        OtoSpor, otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri her Çarşamba 10.00'da HT Spor'da ekrana taşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gülistan Doku'nun cansız bedenine ulaşmak için JAK ve JASAT ekiplerinden geniş çaplı arama

        Gülistan Doku'nun cansız bedenine ulaşmak amacıyla, Adalet Bakanlığı'nın talebi ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Tunceli'ye sevk edilen JAK ile JASAT ekipleri, daraltılmış baz verileri doğrultusunda belirlenen alanlarda yer altı görüntüleme cihazları, mağara aramaları ve kadavra köpekleriyle ça...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        5 bölgeye sağanak yağmur uyarısı
        5 bölgeye sağanak yağmur uyarısı
        Formula 1 sadece bir yarış değil
        Formula 1 sadece bir yarış değil
        Dev derbide kazanan G.Saray!
        Dev derbide kazanan G.Saray!
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Fenerbahçe derbide 10 kişi kaldı!
        Fenerbahçe derbide 10 kişi kaldı!
        Derbide penaltı tartışması!
        Derbide penaltı tartışması!
        Bursaspor kupasına kavuştu
        Bursaspor kupasına kavuştu
        "Eski Aleyna'yı öldürdüm"
        "Eski Aleyna'yı öldürdüm"
        İran'dan ABD'ye 'kırmızı çizgi' mektubu
        İran'dan ABD'ye 'kırmızı çizgi' mektubu
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?