Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem RTÜK Başkanı'ndan Duran'a ziyaret

        RTÜK Başkanı'ndan Duran'a ziyaret

        RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 15:09 Güncelleme: 26.11.2025 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        RTÜK Başkanı'ndan Duran'a ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı ziyaret etti.

        Daniş, ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Prof. Dr. Burhanettin Duran’ı makamında ziyaret ettik. Görsel-işitsel medya alanındaki güncel gelişmeler ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine yönelik değerlendirmelerimizi verimli bir sohbet ortamında ele aldık. Ülkemizin iletişim kapasitesini güçlendiren, yaptığı başarılı çalışmalarla stratejik iletişimden kamu diplomasisine, Türkiye’nin her alanda nitelikli temsilininden, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi faaliyetlerine kadar pek çok alanda örnek bir kurumsal duruş sergileyen İletişim Başkanlığımızın yaklaşımını yakından dinlemek bizim için değerliydi."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        Hong Kong'da yangın faciası: 2 bin daireli site yanıyor
        Hong Kong'da yangın faciası: 2 bin daireli site yanıyor
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Tedesco: Eksiklikler problem değil, biz hazırız!
        Tedesco: Eksiklikler problem değil, biz hazırız!
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!