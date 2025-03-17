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        Haberler Gündem Medya RTÜK Başkanı Şahinden gençlere Dijital Afiş Yarışmasına başvurma çağrısı

        RTÜK Başkanı Şahinden gençlere Dijital Afiş Yarışmasına başvurma çağrısı

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Medya İçeriklerindeki Olumsuzluklar ve Olumsuz Medya Dili" temalı Dijital Afiş Yarışması'nda gençlerin bakış açılarını görmek istediklerini belirterek, yarışmaya başvurmaları çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 21:41 Güncelleme: 17.03.2025 - 21:41
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        RTÜK'ten Dijital Afiş Yarışması
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        Şahin, sosyal medya hesabından, "Medya İçeriklerindeki Olumsuzluklar ve Olumsuz Medya Dili" temalı Dijital Afiş Yarışması'na ilişkin paylaşımda bulundu.

        Paylaşımında, "Gençler, RTÜK'ün medya içeriklerinde farkındalık yaratmak için düzenlediği 'Medya İçeriklerindeki Olumsuzluklar ve Olumsuz Medya Dili' temalı Dijital Afiş Yarışması için başvurular devam ediyor. Üniversite öğrencilerimizin farklı ve yenilikçi bakış açılarını görmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullanan Şahin, yarışma son başvuru tarihinin 7 Nisan olduğunu bildirdi.

        - Dijital Afiş Yarışması, ön lisans ve lisans öğrenimi gören öğrencilere açık

        RTÜK'ün Dijital Afiş Yarışması ile medya içeriklerinde üretilen şiddet, ayrımcılık, hoşgörüsüzlük ve muhtelif olumsuzluklara ilişkin özellikle gençlerde farkındalık oluşturmak ve böylelikle medya okuryazarlığını güçlendirmek hedefleniyor.

        Yarışma, Türkiye genelindeki üniversitelerde ön lisans ve lisans öğrenimi gören tüm öğrencilere açık olacak. Sonuçlar, seçici kurul tarafından en geç 21 Nisan saat 14.00'te açıklanacak. Yarışmanın ödül töreni 30 Nisan'da düzenlenecek ve seçici kurul tarafından belirlenecek eserler sergilenecek.

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        #rtük
        #Dijital Afiş Yarışması
        #haberler
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