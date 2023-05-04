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Ruanda'da ölümcül sel ve toprak kaymaları: Can kaybı artıyor!

Ruanda'nın batı ve kuzey eyaletlerinde dünden itibaren devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle 109 kişi hayatını kaybetti

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  • Ruanda'da ölümcül sel ve toprak kaymaları: Can kaybı artıyor!

    Ruanda Acil Durum Yönetim Bakanı Marie Solange Kayisire, yaptığı açıklamada, ülkenin batı ve kuzey eyaletlerinde şiddetli yağışlara bağlı toprak kaymaları ve sellerde ölen kişi sayısının 109 olduğunu belirtti.
  • Ruanda'da ölümcül sel ve toprak kaymaları: Can kaybı artıyor!

    Sel ve toprak kaymaları sonrası arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Kayisire, birçok evin de kullanılamaz hale geldiğini ve tarım arazilerinin de zarar gördüğünü belirtti.
  • Ruanda'da ölümcül sel ve toprak kaymaları: Can kaybı artıyor!

    Kayisire, hayatını kaybedenlerin bazılarının evlerinde mahsur kalarak can verdiğini kaydetti.
  • Ruanda'da ölümcül sel ve toprak kaymaları: Can kaybı artıyor!

    Felaketten en fazla etkilenen bölgeleri Ngororero, Rubavu, Nyabihu, Rutsiro ve Karongi olarak sıralayan Kayisire, ihtiyaç sahiplerine çadır tedarik edilmeye başlandığını açıkladı.
  • Ruanda'da ölümcül sel ve toprak kaymaları: Can kaybı artıyor!

    Öte yandan ülkede Mukamira-Ngororero ve Rubavu-Rutsiro yolları hasar gördü.
  • Ruanda'da ölümcül sel ve toprak kaymaları: Can kaybı artıyor!

    Ruanda Meteoroloji Müdürlüğü, mevsim normallerinin üzerindeki yağışların mayısta ülkenin birçok bölgesini etkisi altına alacağını açıklamıştı.
  • Ruanda'da ölümcül sel ve toprak kaymaları: Can kaybı artıyor!
  • Ruanda'da ölümcül sel ve toprak kaymaları: Can kaybı artıyor!
  • Ruanda'da ölümcül sel ve toprak kaymaları: Can kaybı artıyor!
  • Ruanda'da ölümcül sel ve toprak kaymaları: Can kaybı artıyor!

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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