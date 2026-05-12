Ruhi Çenet: Testlerimin sonuçları negatiftir

23 ülkeden 150'den fazla yolcusu bulunan MV Hondius isimli gemide, üç kişi hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Arjantin'den Batı Afrika’da yer alan Cabo Verde’ye giden gemide,YouTuber Ruhi Çenet'in de bulunduğu öğrenilmişti. Belgesel çekimi için seyahate katılan Çenet, yolculuğun 24'üncü gününde gemiden ayrıldığını belirtmişti.

Ölümlerin ve karantina sürecinin yaşandığı gemiden Türkiye'ye dönen Ruhi Çenet'in, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir düğüne katıldığı iddia edildi. Düğünden fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından Çenet'e tepki yağmıştı.

Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Çenet, şu ifadeleri kullanmıştı: Fotoğraflar, sanki 2 Mayıs'tan sonra çekilmiş gibi lanse ediliyor. Düğüne katıldığım tarihte hantavirüs vakaları henüz Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanmamıştı. Bilgi paylaşılır paylaşılmaz, her ihtimale karşı kendimi karantinaya aldım. Şu an için herhangi bir semptom göstermiyorum.

İlerleyen günlerde yeni bir açıklama daha yayımlayan Çenet, karantinada olduğunu belirterek, "Hakkımda çok fazla yanlış bilgi yayılmaktadır. Hastalık belirtim yoktur, Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim" ifadelerini kullanmıştı.

Ruhi Çenet, yaptığı son paylaşımla Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan kan, idrar ve tükürük testlerinin negatif çıktığını ve karantina sürecinin devam ettiğini duyurdu. Çenet, ayrıca hakkındaki iddialara şu şekilde yanıt verdi:

"TESTLERİMİN SONUÇLARI NEGATİFTİR"

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kan, idrar ve tükürük testlerimin sonuçları negatiftir. Düğüne katıldığım tarih 2 Mayıs'tı. Gemideki durumdan ise ilk kez 3 Mayıs'ta, hâlâ gemide bulunan bir arkadaşımın bana attığı WhatsApp mesajıyla haberdar oldum. Yani bu riski, düğüne katıldıktan bir gün sonra öğrendim. Bilinen bir riski ihlal etmedim ve durumu öğrenir öğrenmez gerekli süreci başlattım.

"AMACIM BELGESEL ÇEKMEKTİ"

Bu gemiye bir sağlık krizi aramak için binmedim. Amacım, dünyanın ulaşılması en zor adası olan Tristan da Cunha hakkında bir belgesel çekmekti.

Hiçbir zaman "Yeni bir pandemi geliyor, dünya yeniden evlere kapanacak" gibi bir açıklama yapmadım. Sadece bu gemide yaşadığım süreci ve Sağlık Bakanlığımız tarafından netleştirilen bilgi akışını paylaştım.