Ruhsatsız göz polikliniğine jandarma baskını

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Ruhsatsız göz polikliniğine jandarma baskını

Mersin'in Mezitli ilçesinde, jandarma ekiplerince ruhsatsız göz polikliniğine baskın yapıldı. Ruhsatsız poliklinik çalıştırdığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ruhsatsız göz polikliniğine jandarma baskını

İlçede yabancı uyruklu bir kişinin ruhsatsız olarak çalıştırdığı göz polikliniğinde geneli Suriye uyruklu kişiler olmak üzere ücret karşılığı muayene yaptığı bilgisini elde eden İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat ve KOM şubesi ekipleri, harekete geçti. Jandarma ekiplerince adresi tespit edilen ruhsatsız göz polikliniğine il Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile birlikte baskın yapıldı.

Ruhsatsız açılan poliklinikte yapılan aramada, kullanıma hazır çok sayıda göz muayene ve kontrolünde kullanılan ekipman, birçok firmaya ait reçetesiz ilaç ve hasta kayıtlarının tutulduğu dosya ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Son dakika hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta?
GÜNDEMHafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Son dakika hafta içi sokağa çıkma yasağı: Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyo
GÜNDEMHafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta?
Kamuda mesai saatleri değişti mi? Kamuda yeni mesai saatleri kaçta?
GÜNDEMKamuda yeni mesai saatleri
Kütahya’da 1 köy ve 5 mahalledeki bazı adreslere karantina kararı
GÜNDEM1 köy 5 mahalledeki bazı adresler karantinada
Boğazına başörtüsü dolanan Furkan Efe bebek yaşamını yitirdi
GÜNDEMEfe bebeğin kahreden ölümü!
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
GÜNDEMKırklareli'nde kar yağışı başladı
Gökçeada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi
GÜNDEMGökçeada'ya bazı seferler iptal
Nöbet sırasında silahı kazara ateş alan güvenlik korucusu şehit oldu
GÜNDEMSilahı kazara ateş alan korucu şehit oldu
Açık Öğretim Lisesi 1.dönem sınavları ertelendi mi? AÖL sınavları iptal mi?
GÜNDEMAÖL sınavları iptal mi?
MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
GÜNDEMMHP'li milletvekilinin testi pozitif çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X