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Rukiye ve Mercan yeniden karşı karşıya!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 472. Bölümünde; Uzun zaman sonra karşı karşıya gelen Rukiye ve Mercan'ın yüzleşmesinde sinirler gerildi. Ömer'in kavgaya dahil olması ile birlikte gerginlik tavan yaptı

Rukiye ve Mercan yeniden karşı karşıya!

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