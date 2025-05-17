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        Haberler Dünya Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşını aradı | Dış Haberler

        Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşını aradı

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin yeniden başlamasını sağlamada ABD'nin oynadığı "olumlu rolü" memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 16:28 Güncelleme: 17.05.2025 - 16:28
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        Rusya'dan ABD'ye telefon
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        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin yeniden başlamasını sağlamada ABD'nin oynadığı "olumlu rolü" memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Lavrov'un Rubio ile Rusya ve ABD arasında temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığını belirtti.

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