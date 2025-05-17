Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşını aradı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin yeniden başlamasını sağlamada ABD'nin oynadığı "olumlu rolü" memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Habertürk Giriş: 17.05.2025 - 16:28 Güncelleme: 17.05.2025 - 16:28 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL