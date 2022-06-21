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Haberler Dünya Rus gazeteci Nobel Ödülü'nü 103,5 milyon dolara Ukrayna'ya destek için sattı
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Rus gazeteci Muratov Nobel Barış Ödülü'nü Ukrayna'ya destek için 103,5 milyon dolara sattı

2021 Nobel Barış Ödülü'nü gazeteci Maria Ressa ile birlikte alan Rus gazeteci Dmitry Muratov, Ukraynalı mültecilere yardım için ödülü açık artırmayla 103,5 milyon dolara sattı

Rus gazeteci Nobel Ödülü'nü 103,5 milyon dolara Ukrayna'ya destek için sattı
Rus gazeteci Nobel Ödülü'nü Ukrayna'ya destek için sattı
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Reuters

2021 Nobel Barış Ödülü'nü Filipinli gazeteci Maria Ressa ile alan Rus gazeteci, Novaya Gazeta gazetesinin yayın yönetmeni Dmitry Muratov, açık artırmayla satışa çıkardığı ödülü Ukrayna'ya bağışlamak için sattı.

103,5 milyon dolara satılan ödül, Rusya'nın saldırıları sebebiyle Ukrayna'da yerinden edilmiş çocuklar için kullanılacak.

ABD basınında çıkan haberlere göre, Muratov'un açık artırması, açık artırmayla satılan Nobel ödülleri arasında rekor kırdı.

Ödülün 500 bin dolarını hayır kurumlarına bağışlama sözü veren Muratov, Nobel Ödülü'nü 2000'den beri öldürülen Novaya Gazeta için çalışan 6 gazeteciye adadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve hükümetini zaman zaman eleştiren Novaya Gazeta yayınları, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı 'askeri operasyonun' ardından askıya alınmıştı.

Muratov ve Filipinli gazeteci Ressa, 2021 Nobel Barış Ödülü'nü, "demokrasinin ve kalıcı barışın ön koşulu olan ifade özgürlüğünü koruma çabaları" nedeniyle almıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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