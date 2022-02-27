Rus işgalinin 4. günü: Dünyadan Ukrayna'ya destek 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Almanya, Ukrayna'ya ordu stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi göndereceğini duyurdu.

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin bugün Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için ordu stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı aldığını belirterek "Silahlar en kısa sürede Ukrayna'ya teslim edilecek." ifadesini kullandı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Başbakan Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının bir dönüm noktası olduğunu kaydederek, "Bu, savaş sonrası düzenimizi tehdit ediyor. Bu durumda (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in işgalci ordusuna karşı elimizden geldiği kadar Ukrayna'nın kendisini savunmasına destek olmak görevimizdir. Almanya Ukrayna'nın yanındandır." görüşünü paylaştı.

​​​​​​​Hükümetin, Ukrayna'ya silah göndermesi ülke siyasetinde politika değişikliği anlamına geliyor. Almanya savaş ve kriz bölgelerine silah vermeyi reddediyordu.

ABD

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanlığını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 350 milyon dolarlık askeri yardım yapma konusunda yetkilendirdiğini açıkladı.

Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "Ukrayna, egemen, demokratik ve barışsever bir millettir." ifadesini kullanarak, ABD'nin Ukrayna ile Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasının ardından 30 yıldır yakın ortak olduğunu vurguladı.

Rusya'nın 2014'teki Kırım ilhakının ardından ABD'nin Ukrayna'ya savunma yardımlarını artırdığını belirten Blinken, "Bugün, Ukrayna Rusya'nın zalim ve gereksiz saldırılarına karşı cesaret ve onuruyla savaşırken ben de Başkan Biden'dan aldığım yetkiye dayanarak, Savunma Bakanlığını Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık acil savunma yardımı yapılması için yetkilendirdim." ifadesini kullandı.

Blinken, bu yardımla ABD'nin son 1 yıl içinde Ukrayna'ya yaptığı yardımın 1 milyar doları aşacağına işaret ederek, "Bu paket, Ukrayna'nın şu anda karşılaştığı silahlı saldırı, hava saldırısı ve diğer tehditlerle mücadele etmesi için ölümcül savunma yardımını içerecektir." bilgisini paylaştı.

NATO

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında NATO'nun ilk kez toplu savunma kapsamında harekete geçirdiği NATO Mukabele Kuvveti (NRF), yaklaşık 40 bin askerden oluşan ve krizlere hızlı karşılık verme imkanına sahip çok uluslu güç olarak biliniyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, video konferans yöntemiyle düzenlenen olağanüstü nitelikli NATO zirvesi sonrasında ittifakın Mukabele Kuvveti'nin ilk kez Doğu Avrupa'ya konuşlandırılacağını açıkladı.

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters da NATO ülkelerinin gelişen güvenlik ortamı uyarınca mukabele planlarının onaylanması üzerine Mukabele Kuvveti'nin unsurlarını görevlendirdiklerini duyurdu.

Wolters, "Bu, tarihi bir andır ve ittifak, caydırıcılık ve savunma rolü içinde ilk kez bu yüksek hazırlıklı kuvvetleri görevlendirmiştir." açıklamasını yaptı.

40 BİN ASKERLİK ÇOK ULUSLU GÜÇ

NATO Mukabele Kuvveti, NATO'nun 2002 yılında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'daki zirvesinde alınan kararla kuruldu.

NRF, yüksek hazırlık seviyesine sahip hava, deniz ve kara unsurlarından oluşuyor. Yaklaşık 40 bin asker NRF içinde görev yapıyor. Genel komuta görevi Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı'nda (SACEUR) bulunuyor.

Güçlü muharebe yeteneği ve esnek hareket kabiliyetine sahip bu birlikler, yılın 365 günü ve 7 gün 24 saat güvenlik krizlerine karşılık vermek üzere hazır tutuluyor. NRF, sadece krizlere karşılık vermede değil, afetlerde de görevlendirilebilecek şekilde hazır bekletiliyor.

NATO ülkeleri, Mukabele Kuvveti'ne dönüşümlü olarak her yıl katkıda bulunuyor. Kuvvetin içinde hava, deniz, ve kara birliklerinin yanı sıra özel operasyon birlikleri görev yapıyor.

Kuvvetin komutası Hollanda'nın Brunssum ve İtalya'nın Napoli kentlerindeki Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlıkları arasında değişimli olarak icra ediliyor.

İNGİLTERE

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiliz ordusunun NATO'nun doğu cephesini desteklemek için Rusya'nın sınır komşusu Estonya´ya doğru yola çıktığını belirtti. Bakanlık, birliklerin ulaşmasıyla Estonya´daki askeri mevcudiyetlerinin iki katına çıkacağını vurguladı.

Savunma Bakanlığı, Akdeniz´de NATO tatbikatında olan devriye gemisi HMS Trent ve beraberindeki Merlin Helikopterleri ile RAF P8 Poseidon deniz devriye uçakları, İngiltere'den yola çıkacak hava savunma muhrip HMS Diamond ile birleşerek Estonya'ya doğru ilerleyeceğini açıkladı.

HOLLANDA

Hollanda hükümeti, Ukrayna'ya 200 Stinger uçaksavar füzesi gönderecek.

Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarınca yapılan ortak yazılı açıklamada, Ukrayna'nın ek askeri malzeme desteği talebinde bulunduğu ve bunun karşılanacağı bildirildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya en kısa sürede 200 Stinger uçaksavar füzesinin tedarik edileceği belirtildi.

Silah, radar ve miğfer gibi farklı askeri malzemelerin bir kısmının bugün sevk edildiği kaydedilen açıklamada, diğerlerinin de en kısa sürede nakledileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Ukrayna'da güvenliğin tahmin edilemez durumda olduğu ve ülkenin batısındaki Lviv'de de güvenlik durumunun kötüleştiği gerekçesiyle daha önce Kiev'den Lviv'deki Hollanda destek merkezine taşınan büyükelçilik görevlilerinin Polonya'ya geçecekleri bildirildi.

Hollanda hükümeti, 18 Şubat'ta Ukrayna'ya radar ve miğfer gibi farklı askeri malzeme yardımında bulunacağını açıklamıştı.

ÇEKYA

Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, Ukrayna’ya yaklaşık 7,6 milyon euro'luk silah yardımında bulunacaklarını açıkladı.

Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova bugün düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’ya silah yardımı kararı alındığını açıkladı. Bakan Cernochova, silah yardımının 188 milyon kron (yaklaşık 7,6 milyon euro) değerinde olduğunu ve yardımın 30 bin tabanca, 7 bin tüfek, 3 bin makineli tüfek, yaklaşık 100 adet keskin nişancı tüfeği ve yaklaşık bir milyon mermiden oluşacağını bildirdi.

Bakan Cernochova, Çekya’nın silahların nakliyesini de üstlendiğini, yardımın birkaç saat içinde yapılacağını bildirirken güvenlik açısından silahların nerede teslim edileceği ise açıklamadı. Bakan Cernochova, daha önce Ukrayna’ya bağışlanan 4 bin 6 adet 152 mm’lik top mermisini Ukrayna’nın teslim almaması nedeniyle Çekya’da depolarda kalan top mermilerinin de yeni yardımlarla teslim edileceğini açıkladı.

BELÇİKA

Belçika, Rusya'nın saldırısına uğrayan Ukrayna'ya destek için askeri ekipman, 2 bin adet otomatik silah ile 3 bin 800 ton yakıt gönderiyor.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Ukrayna'nın askeri yardım talebine karşılık vereceklerini bildirdi.

Bu kapsamda 2 bin adet otomatik silah ve 3 bin 800 ton yakıt gönderileceğini açıklayan De Croo, askeri yardım talebinin daha detaylı şekilde inceleneceğini ifade etti.

Belçika Savunma Bakanlığı da koruyucu askeri ekipmanın yola çıktığını açıkladı. Bakanlık, NATO ve AB ülkeleriyle istişare içinde gönderilen ekipmanların içinde miğfer, yelek ve yön cihazları gibi malzemelerin bulunduğunu bildirdi.

Belçika'nın ilerleyen dönemde de NATO gücü kapsamında Romanya'ya 300 asker göndereceği kaydedildi.

UKRAYNA'DA GÖNÜLLÜLERE MÜHİMMAT DAĞITILDI

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Kiev'de gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, 24 Şubat'ta eli silah tutan her vatandaşa ülkesini savunma çağrısı yapmış, silah edinmek için pasaportun yeterli olacağını ifade etmişti.

Unian haber ajansının haberine göre Bakan Monastırskiy, Kiev şehrinde gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını belirtti.

UKRAYNA: 4 BİN 300 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Malyar yaklaşık 4 bin 300 Rus askerinin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Rus ordusunun kayıplarına yönelik yapılan açıklamada, "Rus birliklerinin tahmin kayıpları, yaklaşık 146 tank, 27 uçak ve 26 helikopter." denildi.

— Ukraine in Turkey (@UKRinTR) February 27, 2022

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, "Ukrayna Genelkurmay Başkanı:Maşallah Bayraktar TB2 SİHA'larına" ifadeleri kullandı.