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HaberlerGündem3. SayfaRUS RULETİ! Son dakika... Öldüren oyun tetiğe bastı! Sonrası dehşet!
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Öldüren oyun Rus ruleti!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, evinde arkadaşlarıyla otururken boş zannettiği tabancasıyla Rus ruleti oynadığı iddia edilen Ümit Cila (44) başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti

RUS RULETİ! Son dakika... Öldüren oyun tetiğe bastı! Sonrası dehşet!
Öldüren oyun Rus ruleti!
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DHA

Hatay'ın Samandağı ilçesinde, dün gece saat 23.00 sıralarında, kelimenin tam anlamıyla bir dehşet yaşandı. 4 çocuk babası olan Ümit Cila, evine davet ettiği arkadaşlarıyla birlikte oturup sohbet etmeye başladı. Sohbet sırasında evde bulunan kendisine ait tabancayı alan Cila, arkadaşlarına Rus ruleti oynamayı teklif etti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

DHA'da yer alan habere göre ardından boş zannettiği silahı başına dayayan Cila, tetiği çekti. Silah ateş alırken, Cila, başına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Ümit Cila´nın arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Ümit Cila, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Ümit Cila (44) için Yenimahalle Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cila, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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