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Haberler Gündem 3. Sayfa Rus turist grubun kanyon gezintisi faciayla bitti!
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Rus turist grubun kanyon gezintisi faciayla bitti! Fotoğraf çekerken uçurumdan düştü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Rus turist grubunun kanyondaki gezintisi faciayla bitti. Fotoğraf çekmek için kanyonun kenarına yaklaşan Rus turist, 35 metrelik uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

Rus turist grubun kanyon gezintisi faciayla bitti!
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AA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçurumdan düşen Rus turist hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Köprülü Kanyon'a gezmek amacıyla gelen S.İ (35), N.F. (54) ve A.F. (34) bir süre kanyonun etrafında gezdi. Fotoğraf çekmek için uçurumun kenarına yaklaşan S.İ., bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 35 metre yükseklikten kayalık zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen S.İ.'nin cenazesi, ilçedeki hastanenin morguna götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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