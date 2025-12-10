Habertürk
        Rus turistin darp iddiasına yalanlama | Son dakika haberleri

        Rus turistin darp iddiasına yalanlama

        İstanbul Beşiktaş'ta Rus turist Maria Avdienko, gittiği bir partide model ve kick boks sporcusu Büşra Karakaş tarafından darp edildiğini öne sürmüştü. Büşra Karakaş Avdienko'nun iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Karakaş, "Gizli kayıt aldığının anlaşılması üzerine kendisinden etkinliği terk etmesi istenmiştir. Bu talep karşısında agresif tavırlar sergilemiş ve ayrılmamak için direnmiş, etkinlik alanından ayrılması karşılığında para talep etmiştir. Herhangi bir şiddet veya darp eylemi olmaksızın şahıs ortamdan uzaklaştırılmıştır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 14:56 Güncelleme: 10.12.2025 - 14:57
        Rus turistin darp iddiasına yalanlama
        İstanbul'a tatil için gelen Rus turist Maria Avdienko (25), arkadaşı tarafından iş insanı A.D.'nin Beşiktaş'taki bir kitap ofisinde düzenlenen doğum günü partisinde model ve kick boks sporcusu Büşra Karakaş tarafından darp edildiğini öne sürdü. Büşra Karakaş Avdienko'nun iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        DHA'da yer alan habere göre açıklamada "Gizli kayıt aldığının anlaşılması üzerine kendisinden etkinliği terk etmesi istenmiştir. Bu talep karşısında agresif tavırlar sergilemiş ve ayrılmamak için direnmiş, etkinlik alanından ayrılması karşılığında para talep etmiştir. Herhangi bir şiddet veya darp eylemi olmaksızın şahıs ortamdan uzaklaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

        Büşra Karakaş tarafından yapılan yazılı açıklamanın tamamı şöyle: Türkiye Cumhuriyeti'ni ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmiş, ülkemize çeşitli alanlarda başarılar kazandırmış bir birey olarak, şahsıma yönelik tamamen asılsız ve kurguya dayalı iddialarla ilgili kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. Hayatım boyunca şiddetle, darpla veya herhangi bir hukuksuz eylemle anılmamış biri olarak, hakkımda çıkarılan ve kişilik haklarımı zedeleyen bu iddiaları kesin bir dille reddediyorum. Söz konusu olay, 18 Kasım 2025 tarihinde özel bir doğum günü kutlaması sırasında yaşanmıştır. İddiaların aksine; Maria A. adlı kişi, doğum günü kutlamasına davet edilmediği halde, katılanlardan biriyle sosyal medya üzerinden iletişime geçerek kendini zorla davet ettirmiştir. (İlgili Instagram mesajları mevcuttur.) Bahsi geçen kişi davetlilerin bilgisi ve izni olmaksızın ortamda kayıt yapan bir akıllı gözlükle gizli çekim yaparken fark edilmiş, tuhaf ve provokatif davranışlar sergilemiştir. (İlgili görüntüler mevcuttur.)

        "ETKİNLİK ALANINDAN AYRILMA KARŞILIĞINDA PARA TALEP ETMİŞTİR"

        Açıklamanın devamında "Gizli kayıt aldığının anlaşılması üzerine kendisinden etkinliği terk etmesi istenmiştir. Bu talep karşısında agresif tavırlar sergilemiş ve ayrılmamak için direnmiş, etkinlik alanından ayrılması karşılığında para talep etmiştir. Herhangi bir şiddet veya darp eylemi olmaksızın şahıs ortamdan uzaklaştırılmıştır. Olay gecesi kolluk kuvvetleri, kutlamanın yapıldığı yere gelmiş ve birkaç kişi karakola davet edilmiştir. Karakolda Maria A. isimli şahsın kimseden şikâyetçi olmaması üzerine taraflar karakoldan ayrılmıştır" denildi.

        "KAYITLARDA HERHANGİ BİR DARP VEYA ŞİDDET GÖRÜNTÜSÜ YER ALMAMAKTADIR"

        Açıklamada "Savcılık dosyasında ve emniyette bulunan karakola ilişkin kamera kayıtlarında da herhangi bir darp veya şiddet görüntüsü yer almamaktadır.

        İddia sahibi kişi, olaydan sekiz gün sonra şikâyetçi olmuş, ancak alınan raporda somut bir darp ya da yaralanma bulgusu tespit edilmemiştir. Bugün gelinen noktada; izinsiz kayıt alınması, görüntülerin sosyal medyada dolaşıma sokulması ve bu süreçte baskı oluşturulmaya çalışılması, yaşananların şantaj ve itibarsızlaştırma girişimi boyutuna ulaştığını açıkça göstermektedir. Bu nedenle ilgili kişiler hakkında hukuki ve cezai başvurular yapılmış olup, süreç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülmektedir. Avukatlarım konuyu yakından takip etmektedir. Gerçeklerin yargı sürecinde ortaya çıkacağına olan inancım tamdır. Kamuoyunun, doğrulanmamış ve tek taraflı iddialara itibar etmemesini rica ederim" ifadeleri yer aldı.

