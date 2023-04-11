Russell Crowe'dan 'Gladyatör' itirafı: Kıskandım

"HER FİLMDE UZUN ÖMÜRLÜLÜĞE SAHİP OLAMIYORSUNUZ"

"Bu gerçekten hayatımı değiştiren bir şeydi. İnsanların bana ve ne iş yaptığıma bakışını değiştirdi" diyen Russell Crowe, "Yaptığınız her filmde bu tür bir uzun ömürlülüğe sahip olamıyorsunuz, dolayısıyla bu filmin kalbimde özel bir yeri olduğu açık" şeklinde konuştu.