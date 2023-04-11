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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Russell Crowe'dan 'Gladyatör' itirafı: Kıskandım

Russell Crowe, kendisine Oscar kazandıran 'Gladyatör'ün önümüzdeki sene vizyona girmesi beklenen devam filmiyle ilgili bir itirafta bulundu. İkinci filmde yer almayacak olan Crowe, kıskançlık hissettiğini itiraf ederek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu

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  • Russell Crowe'dan 'Gladyatör' itirafı: Kıskandım - Magazin haberleric

    Ridley Scott'ın yönettiği 'Gladyatör' ile 'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazanan  Russell Crowe, samimi açıklamalarda bulundu.
  • Russell Crowe'dan 'Gladyatör' itirafı: Kıskandım - Magazin haberleric

    KISKANÇLIK İTİRAFI

    Russell Crowe, 2000 yapımı 'Gladyatör'ün önümüzdeki sene vizyona girmesi beklenen devam filmi hakkında konuştu. Crowe, serinin ikinci filmi hakkında pek bir bilgisi olmadığını, ancak proje hakkında 'biraz kıskançlık' hissettiğini söyledi. 
  • Russell Crowe'dan 'Gladyatör' itirafı: Kıskandım - Magazin haberleric

    "HAYATIMDA BÜYÜK BİR DENEYİMDİ"

    Russell Crowe, "Bu konuda gerçekten hissettiğim tek şey biraz kıskançlık. İlk film çekildiğinde çok daha genç bir adamdım ve bu benim hayatımda büyük bir deneyimdi" dedi.
  • Russell Crowe'dan 'Gladyatör' itirafı: Kıskandım - Magazin haberleric

    "HER FİLMDE UZUN ÖMÜRLÜLÜĞE SAHİP OLAMIYORSUNUZ"

    "Bu gerçekten hayatımı değiştiren bir şeydi. İnsanların bana ve ne iş yaptığıma bakışını değiştirdi" diyen Russell Crowe, "Yaptığınız her filmde bu tür bir uzun ömürlülüğe sahip olamıyorsunuz, dolayısıyla bu filmin kalbimde özel bir yeri olduğu açık" şeklinde konuştu.
  • Russell Crowe'dan 'Gladyatör' itirafı: Kıskandım - Magazin haberleric

    PAUL MESCAL YENİ 'GLADYATÖR'DE YER ALACAK

    Öte yandan bu yılın başlarında 'Aftersun' filmiyle 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscar'a aday olan Paul Mescal, yeni 'Gladyatör' filminde rol alacak.
  • Russell Crowe'dan 'Gladyatör' itirafı: Kıskandım - Magazin haberleric

    MAXIMUS'U İDOL OLARAK GÖRECEK BİR KARAKTER

    Paul Mescal'ın canlandıracağı karakterin 'Gladyatör'ün Lucilla'sı (Connie Nielson) ile kötü adamı Commodus'un (Joaquin Phoenix) yeğeninin oğlu olduğu ve Roma'nın gladyatör ringlerinde dövüşen Maximus'u (Crowe) idol olarak gördüğü bildiriliyor. Filmin 22 Kasım 2024'te vizyona girecek olduğu da paylaşılan bilgiler arasında.

    Fotoğraflar: AP, Splash News

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