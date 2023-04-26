Russell Crowe: Otel ve araba paramı ödemediler

"O ROLDE OLMAMI İSTEMEDİLER"



Konuyla ilgili konuşan Russel Crowe, "Stüdyo benim o rolde olmamı istemedi. Sanırım filmde Sean Penn ya da Robert De Niro'yu falan istediler" dedi.



59 yaşındaki ünlü oyuncu, ayrılmadığını kabul ettirene kadar sete gitmeyi sürdürdüğünü dile getirdi.