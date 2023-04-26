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Russell Crowe: Otel ve araba paramı ödemediler

Russell Crowe, 1997 yapımı 'Los Angeles Sırları'nda (L.A. Confidential) istenmediğini açıkladı. Ünlü oyuncu, "Sanırım filmde Sean Penn ya da Robert De Niro'yu falan istediler. Stüdyo filmden ayrılmam için otel ve araba paramı ödemedi" dedi

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  • Russell Crowe: Otel ve araba paramı ödemediler - Magazin haberleri

    'Vanity Fair'e açıklamalarda bulunan Russel Crowe, ayrılması için 1997 yapımı 'Los Angeles Sırları' adlı filmin arkasındaki Warner Bros'un otel ve kiralık araba parasını yatırmadığını ifade etti.
  • Russell Crowe: Otel ve araba paramı ödemediler - Magazin haberleri

    "O ROLDE OLMAMI İSTEMEDİLER"

    Konuyla ilgili konuşan Russel Crowe, "Stüdyo benim o rolde olmamı istemedi. Sanırım filmde Sean Penn ya da Robert De Niro'yu falan istediler" dedi.

    59 yaşındaki ünlü oyuncu, ayrılmadığını kabul ettirene kadar sete gitmeyi sürdürdüğünü dile getirdi.
  • Russell Crowe: Otel ve araba paramı ödemediler - Magazin haberleri

    Crowe, "Sanırım 4-5 gün boyunca otelden sabahları arka merdivenden çıktım. Çünkü otel müdürü faturanın ne zaman ödeneceğini sormak için beni fuayedede bekliyordu. Durup, 'İşe gitmiyorum' deseydim bunu beni filmden çıkarmak için kullanırlardı" şeklinde konuştu.
  • Russell Crowe: Otel ve araba paramı ödemediler - Magazin haberleri

    James Ellroy, geçtiğimiz günlerde LA Times Kitap Festivali'nde yaptığı açıklamada Crowe'un filmdeki performansını güçsüz diye nitelemişti.
  • Russell Crowe: Otel ve araba paramı ödemediler - Magazin haberleri

    ABD'li yazar James Ellroy'un 1990 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan 'Los Angeles Sırları', 1950'lerde işlenen bir dizi cinayetle ilgili soruşturmayı konu alıyor. Filmde Crowe'un yanı sıra Kevin Spacey, David Strathairn, Kim Basinger, Danny DeVito ve James Cromwell gibi isimler rol alıyor.

    Fotoğraflar: AA, AP

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