Russell Crowe, 'Robin Hood'un çekimleri sırasında bacaklarının kırıldığını yıllar sonra öğrendi

"ÇEKİMİ BİTİRMEK İÇİN ACELEMİZ VARDI"

59 yaşındaki Russel Crowe, yaşanan kazayı şu sözlerle anlattı: Kaya gibi sert, engebeli bir zemine kale kapısı üzerinden atladım. Zemini hazırlamalıydık ve bir yastık gömmeliydik ama solmakta olan ışıkta çekimi bitirmek için acelemiz vardı. Etrafta yüzlerce figüran, uçuşan oklar ve kaleyi ateşe veren yanık kazanlar varken, geri çekilmek mümkün değildi. Atlarken 'Bu canımı acıtacak' diye düşündüğümü hatırlıyorum.