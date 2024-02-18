Russell Crowe, 'Robin Hood'un çekimleri sırasında bacaklarının kırıldığını yıllar sonra öğrendi
Oscar ödüllü Yeni Zelandalı Russell Crowe, 2010'da 'Robin Hood'un çekimleri sırasında geçirdiği set kazası sonucu iki bacağının da kırıldığını fark etmeyip çalışmaya devam etti. Crowe, bacaklarının kırıldığını yıllar sonra öğrendi
'Gladyatör' filmiyle 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscarı kazanan Russel Crowe'un, 2010 yapımı 'Robin Hood'un çekimleri sırasında geçirdiği set kazasında bacaklarının kırıldığını yıllar sonra öğrenmesi şaşkınlık yarattı.
Avustralyalı oyuncu Russell Crowe, 'Robin Hood'un çekimleri sırasında meydana gelen set kazası hakkında konuştu. Crowe, her iki bacağı da kırıldıktan sonra, çalışmaya devam ettiğini söyledi.
"ÇEKİMİ BİTİRMEK İÇİN ACELEMİZ VARDI"
59 yaşındaki Russel Crowe, yaşanan kazayı şu sözlerle anlattı: Kaya gibi sert, engebeli bir zemine kale kapısı üzerinden atladım. Zemini hazırlamalıydık ve bir yastık gömmeliydik ama solmakta olan ışıkta çekimi bitirmek için acelemiz vardı. Etrafta yüzlerce figüran, uçuşan oklar ve kaleyi ateşe veren yanık kazanlar varken, geri çekilmek mümkün değildi. Atlarken 'Bu canımı acıtacak' diye düşündüğümü hatırlıyorum.
BİRKAÇ HAFTA YÜRÜRKEN ZORLANDI
Russel Crowe, her iki topuğunun üzerine düştü ve filmi tamamlama baskısıyla aşırı bir acı hissetmesine rağmen bir ay daha çalışmaya devam etti. Crowe, "Yürümenin bile zor olduğu birkaç hafta oldu" diyerek yaşadığı acıyı anlattı.
AYAKLARINI KIRDIĞINI 10 YIL SONRA ÖĞRENDİ
Russel Crowe, olayın üzerinden on yıl geçtikten sonra ağrı yaşamaya başlayınca röntgen çektirmeyi kabul etti ve doktor daha önceki bacak kırıklarını sorduğunda şoke oldu. Crowe; "Görünüşe göre her iki kaval kemiğimdeki kırıkların kalıntıları görülebiliyordu. O filmi iki kırık bacakla bitirdim. Alçı yok, atel yok, ağrı kesici yok, sadece çalışmaya devam ettim ve zamanla kendilerini iyileştirdiler" dedi.
Fotoğraflar: AP