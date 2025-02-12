Rüştü Onur Atilla, toplu ulaşımı keyiflendirdi

Toplu ulaşım kullanıyorsanız, her an karşısına ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla çıkabilir. Yoğun trafikten kaçınmak için sık sık toplu ulaşım araçlarını kullanan Atilla, çalgıcılarla karşılaşınca yolculuğu kendisi için de diğer yolcular için de bir hayli keyifli hale getirdi.

Rüştü Onur Atilla, Marmaray'da Selami Şahin'in 'Seninle Başım Dertte'yi seslendirdiği yolculuğunu sosyal medya hesabından paylaştı.