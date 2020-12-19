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HaberlerGündem3. SayfaRÜŞVET OPERASYONU! Son dakika... Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! - Haberler
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Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu

Adana'nın Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet aldıkları öne sürülen, mazbatası mart ayında iptal edilen eski Başkan Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi

RÜŞVET OPERASYONU! Son dakika... Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! - Haberler
AA

Adana'nın Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet aldıkları iddia edilen ve mazbatası geçtiğimiz mart ayında iptal edilen eski Belediye Başkan Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik bu sabah operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, belediye binasında arama yaptı.

EV VE İŞ YERİNDE ARAMA YAPILDI

AA'da yer alan habere göre eski CHP'li Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın yakalanmasına yönelik ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı öğrenildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK),mart ayında adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle Aydar'ın mazbatasının iptaline karar vermişti.

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