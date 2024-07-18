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        Haberler Dünya Rusya: ABD'nin Güney Kafkasya'da bulunması bölgede çatışma potansiyelini körükler | Dış Haberler

        Rusya: ABD'nin Güney Kafkasya'da bulunması bölgede çatışma potansiyelini körükler

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Ermenistan ile gerçekleştirdiği tatbikata ilişkin uyarıda bulunarak, "Amerikalıların Güney Kafkasya'da ortaya çıkışı, dünyanın çeşitli yerlerinde defalarca gördüğümüz gibi, sadece bölgedeki çatışma potansiyelini körükleyecek." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 20:52 Güncelleme: 18.07.2024 - 20:52
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        ABD'yle Ermenistan'ın tatbikatına uyarı
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin hazırlıklarının kasım ayında tamamlanması planlanan "2. Ukrayna Barış Konferansı"na Rus temsilcilerin katılması gerektiğini söylemesine tepki gösteren Zaharova, "Ne yapılacağına karar verecek olan kesinlikle Zelenskiy değil. Üstelik Rusya'ya tabiri caizse bir şeyler dikte etmek, bunu düşünmemesi bile gerekir." ifadelerini kullandı.

        Ermenistan'da, ABD ile düzenlenen "Eagle Partner 2024" tatbikatına ilişkin açıklamalarda bulunan Zaharova, bu tatbikatın ikinci kez bölgede yapıldığını hatırlattı. Zaharova, özellikle Erivan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütündeki (KGAÖ) faaliyetlerini fiilen dondurması ve Örgüte yönelik açık eleştiride bulunduğu göz önüne alındığında, bu tatbikatın "son derece üzücü ve endişe verici" olduğunu vurguladı.

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        Zaharova, Batı'nın bölgede asıl amacının kendi jeopolitik projelerini hayata geçirmek için bir sıçrama tahtası oluşturmak olduğunu dile getirerek, "Bunu yapmak için bölgede halihazırda ivme kazanan tüm barışçıl eğilimleri ortadan kaldırmaları, bölge ülkelerini birbiriyle kavga ettirmeleri, hem Bakü'nün hem de Erivan'ın beyan ettiği siyasi niyetlerin pekişmesini engellemeleri gerekiyor. Şimdi o kırılgan dengeyi bir kez daha bozmak için hem ABD hem de NATO oraya yaklaşıyor." diye konuştu.

        ABD'nin Ermenistan'da tatbikata katılması ile ilgili olarak bölgedeki duruma ilişkin uyarıda bulunan Zaharova, "Amerikalıların Güney Kafkasya'da ortaya çıkışı, dünyanın çeşitli yerlerinde defalarca gördüğümüz gibi, sadece bölgedeki çatışma potansiyelini körükleyecek ve yeni bölünme hatları yaratacaktır. Yalnızca bölünme hatları değil, aynı zamanda çatışma ocakları ve sıcak aşamalarını da yaratacaklar." dedi.

        Zaharova, Batılıların çılgınca Ermenistan'ı Güney Kafkasya'da çeşitli işbirliği biçimlerine sürüklediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Sadece Güney Kafkasya'da değil, çevresinde de Rusya'ya karşı, İran'a karşı ve hatta Türkiye'ye karşı, kendi himayeleri altındaki tatbikat ve eğitim programlarına katarak, NATO silahlı kuvvetleri standartlarını Ermenistan'a dayatıyorlar. Bu, Ermenistan'ın tüm güvenlik sisteminin yeniden biçimlendirilmesine yol açıyor ve bunun sonucunda Batılılar, Ermenistan'ın iç ve dış politikasında ilave nüfuz sahibi oluyor."

        Sözcü Zaharova, Rusya'nın, Ermenistan'ın güvenliğinin sağlanması da dahil olmak üzere müttefiklik yükümlülüklerine her zaman bağlı olduğunu ve bağlı kalmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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