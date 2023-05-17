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Rusya'da elektrik direğinde asılı kalan leylek, böyle kurtarıldı

Rusya'nın Kaliningrad bölgesinde elektrik direğine çarparak asılı kalan ve kanadını yaralayan leylek kurtarıldı

Rusya'da elektrik direğinde asılı kalan leylek, böyle kurtarıldı
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DHA

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Kaliningrad bölgesinde elektrik direğine çarparak asılı kalan ve kanadını yaralayan leyleği kurtardı.

EMERCOM'dan yapılan açıklamada, leyleğin direkte asılı kaldığı ihbarını aldıktan sonra ekiplerin olay yerine intikal ettiği ifade edildi.

İtfaiye aracının merdiveniyle elektrik direğine ulaşan ekiplerin, leyleği alarak veterinerlere teslim edildiği aktarıldı.

EMECROM'dan yapılan açıklamada, "Leylek kanadından yaralanmıştı ve o kadar bitkin düşmüştü ki kurtarma ekiplerine direnmedi bile. Kuş şu anda güvende ve daha fazla yardım için veterinerlere teslim edildi" denildi.

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