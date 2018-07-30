Rusya'da Komünist Parti öncülüğünde emeklilik reformu protestoları

Rusya'nın farklı kentlerinde düzenlenen gösterilerde, hükümetin emeklilik yaşını yükseltme planı protesto edildi.
Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin (RFPK) çağrısıyla düzenlenen gösterilere ve sendikalar ile milliyetçi gruplar da destek verdi.
Göstericiler başkent Moskova'da, "İşte ölmek değil emekliliğimizde yaşamak istiyoruz" dövizleri taşıdı.
Hükümet, ülkenin iş gücündeki düşüşle mücadele kapsamında emeklilik yaşını erkekler için 60'tan 65'e, kadınlar içinse 55'ten 63'e çıkarmak istiyor.
Ancak sendikalarsa insanlar emekliliklerini yaşayabilecek kadar uzun ömürlü olmadığını savunuyor.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ülkedeki ortalama yaşam süresi erkekler için 66, kadınlar içinse 77.
Moskova'daki gösteriye yaklaşık 12 bin kişi katıldı. Ülkedeki farklı kent ve kasabalarda da gösteriler düzenlendi.
Gösterilerde ağırlıklı olarak orak çekiçli kızıl bayraklar taşındı.
'Putin'e desteğin gerilemesine neden oldu'
RFKP lideri Gennady Zyuganov Moskova'daki gösterilde yaptığı konuşmada "Emeklilik planı ülkemizdeki her bir yurttaşa vurulan bir darbedir" dedi.
Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya Partisi tarafından desteklenen emeklilik planına karşı başlatılan imza kampanyasına bugüne kadar yaklaşık üç milyon Rusya vatandaşı destek verdi.
Uzmanlar, emeklilik planının Putin'in 20 yıllık iktidarındaki en tehlikeli ve riskli reform olduğunu belirtiyor.
Putin, Mart ayındaki seçimler öncesinde plandan bahsetmemişti.
Devlete bağlı kamuoyu araştırma şirketi VTsIOM'un yayımladığı sonuçlara göre, Putin'in başkanlığına Mayıs ayındaki yüzde 80 oranındaki destek bu ay yüzde 64'e geriledi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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