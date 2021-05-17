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Rusya'da mezar kazma yarışı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Rusya'nın üçüncü büyük kenti Novosibirsk kentinde bir krematoryumun yanında mezar kazma yarışması düzenlendi.

Yetkililer, mesleği yapacak yeni kişiler bulmak için bu yarışmanın yapıldığını belirtti. Katılımcılardan en kısa sürede belirlenen ölçülere en uygun mezarı kazmaları istendi.

TASS haber ajansında yer alan habere göre, Omsk şehrinden bir ekip, 38 dakika içinde istenilen ölçülerde mezar kazarak yarışmayı kazandı. Ekibe ödül olarak 30 bin ruble (400 dolar) verildi

Her iki kişilik ekibin, tam olarak 200 santimetre uzunluğunda, 80 santimetre genişliğinde ve 160 santimetre derinliğinde tabut büyüklüğünde bir mezar kazması gerekiyordu. Boyut ve hıza ek olarak, kazıcılar teknik ve doğruluk açısından değerlendirildi.

Geçen yılki Sibirya'nın Tomsk kentinde yapılan yarışmada 52 dakikadan kısa bir sürede mezar kazılmıştı.