SON DAKİKA: Rusya'da salgının başından bu yana en yüksek can kaybı kaydedildi!

Rusya'da rekor can kaybı! 0:00 / 0:00

AA

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana son 24 saatte 984 ile günlük en yüksek can kaybı sayısı kaydedilirken, toplam ölü sayısı 219 bini aştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 28 bin 717 artarak 7 milyon 861 bin 681'e, sağlığına kavuşanların sayısı ise 21 bin 801 artışla 6 milyon 916 bin 86'ya çıktı.

Ülkede, son 24 saatte 984 kişinin yaşamını yitirmesiyle de salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısına ulaşıldı. Böylece şimdiye kadarki virüs kaynaklı ölüm sayısı 219 bin 329'a yükseldi.

MOSKOVA'DA SON 24 SAATTE 72 VİRÜS KAYNAKLI ÖLÜM

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 410 artarak 1 milyon 692 bin 786’ya, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 72 artışla 29 bin 880'e çıktı.

Kovid-19 tedbirlerinin gevşetildiği Moskova'da, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu devam ediyor.

BÖLGELERDE SALGIN DURUMUNA GÖRE TEDBİRLER ALINIYOR

Rusya'nın bölgelerinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla salgın durumuna göre virüse karşı önlemler alınıyor. Kovid-19 durumu kötüleşen bölgelerde, barkod sistemi devreye giriyor.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün de 19 Mart 2020'de kayıtlara geçtiği ülkede, dün vaka sayısı 28 bin 190, can kaybı da 973 olarak açıklanmıştı.

Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama sürecinin 18 Ocak'ta başladığı Rusya'da şimdiye kadar 43 milyon kişinin aşılandığı bildirilmişti.