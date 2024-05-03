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        Haberler Dünya Rusya'dan ortaklarına çağrı: İsviçre'deki Ukrayna ile ilgili barış konferansına katılmayın

        Rusya'dan ortaklarına çağrı: İsviçre'deki Ukrayna ile ilgili barış konferansına katılmayın

        İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, 15-16 Haziran'da Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaklarını açıkladı. Rusya konferansa çağrılmadığını ve çağrılsa da katılmayacağını bildirdi. Kremlin, ortaklarının da konferansa katılmamasını istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 00:29 Güncelleme: 03.05.2024 - 00:29
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        Rusya'dan ortaklarına Ukrayna çağrısı
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsviçre'nin ev sahipliğinde yapılacak Ukrayna ile ilgili barış konferansına katılmayacaklarını belirterek, "Dünyadaki ülkelerden ortaklarımızı uyanık olmaya ve Kiev ile Batı'nın Rusya'ya yönelik kışkırtıcı eylemlerinde yer almamak için bu tür forumlara katılmaktan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

        Zaharova, İsviçre'nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran'da yapılacak Ukrayna ile ilgili barış konferansı ile ilgili bir basın kuruluşunun sorusuna yazılı yanıt verdi.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında yer alan cevabında Zaharova, İsviçre'nin konferansla ilgili gerçekleri çarpıttığını belirterek, şunları kaydetti:

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        "Rusya, sadece İsviçre'de gerçekleşecek sözde ilk zirveye değil, aynı zamanda ültimatom içeren (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin Formülü'nü destekleyen herhangi bir etkinliğe katılmayacak. Bu tür forumlara ısrarla davet edilsek bile bunu yapmayacağız."

        Zaharova, söz konusu konferansta Ukrayna krizinin çözüm yollarının aranmayacağını ileri sürerek, "Batı'nın bu meselenin çözümünden yana olmadığını, Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmaya çalıştığını" vurguladı.

        İsviçre'nin Rusya'ya karşı siyaset izlediğini ve Ukrayna'yı desteklediğini, bu nedenle de tarafsızlığını ve arabuluculuk yeteneğini kaybettiğini belirten Zaharova, "Dünyadaki ülkelerden ortaklarımızı uyanık olmaya ve Kiev ile Batı'nın Rusya'ya yönelik kışkırtıcı eylemlerinde yer almamak için bu tür forumlara katılmaktan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verdi.

        İSVİÇRE'DEKİ KONFERANS

        İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, 15-16 Haziran'da Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaklarını açıkladı.

        Dünya liderlerini birincisi düzenlenecek "Ukrayna Barış Zirvesi"ne davet etmekten onur duyduğunu belirten Amherd, zirvenin haziranda Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında yapılacağını kaydetti.

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        Amherd, "Barışa giden yola doğru Birleşmiş Milletler Şartı'nı temel alan diyaloğu geliştirelim. Barışçıl bir geleceği şekillendirmenin anahtarı küresel işbirliğidir." dedi.

        İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, zirve için dünya genelinde 160'tan fazla delegasyon davet edildi.

        Açıklamada, zirvenin genel amacının, BM Şartı ile uluslararası hukukun temel ilkelerine dayanan barış önerilerini ele almak ve gelecekte Ukrayna'daki barış sürecine ilham vermek olduğu aktarıldı.

        Açıklamanın "sorular ve cevaplar" bölümünde, Rusya'nın bu aşamada zirveye davet edilmediği bilgisi yer alırken, "İsviçre, bu zirve için Rusya'ya davette bulunmaya her zaman açık oldu. Ancak Rusya, bu ilk zirveye katılmakla hiçbir ilgisinin olmadığını defalarca kamuoyuna açıkladı. İsviçre, Rusya'nın bu sürece dahil olması gerektiğine inanıyor. Rusya olmadan bir barış süreci düşünülemez." denildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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