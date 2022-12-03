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Haberler Dünya
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Rusya'dan 'Rus petrolüne tavan fiyat' tepkisi: Avrupa için korkunç sonuçları olacak

Rusya Federasyonu Ekonomik Politika Konseyi Başkan Yardımcısı Ivan Abramov, Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesinin dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında krize yol açacağını ve bunun Avrupa için korkunç sonuçları olacağını söyledi.

Rusya'dan 'Rus petrolüne tavan fiyat' tepkisi: Avrupa için korkunç sonuçları olacak
"Avrupa için korkunç sonuçları olacak"
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AA

Rusya Federasyonu Ekonomik Politika Konseyi Başkan Yardımcısı Ivan Abramov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesinin dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında krize yol açacağını söyledi.

Abramov, "Böyle bir kararın sonuçları açık: talep patlamasına, tedarik zincirlerinin aksamasına ve dünya çapında akaryakıt fiyatlarının krizine yol açacak." dedi. Abramov bunun Avrupa için korkunç sonuçları olacağını da sözlerine ekledi.

"TİCARET ROTALARINDA KAYMALARA SEBEP OLACAK"

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Yaptırımların Rus petrol ticaretine etkisine de dikkati çeken Energy Intelligence Group Petrol Piyasaları Ekonomisti Julien Mathonniere, "Rusya AB üyesi olmayan alıcılara artık daha fazla petrol satmakta zorlanacak. Bu, günlük yaklaşık 7,5 milyon varil ham petrol ve petrol ürünü ihracatının bir kısmının 2023'te tehlikeye girebileceği anlamına geliyor. Energy Intelligence, AB ham petrol yasağının 5 Aralık'ta yürürlüğe girmesinden sonra, günlük 1,1 milyon varil Rus petrolünün küresel olarak alıcı bulamayacağını tahmin ediyor. Piyasa tahminleri de bu yönde." bilgisini paylaştı.

Mathonniere, şimdiye kadar yalnızca Çin, Hindistan ve Türkiye’nin indirimli Rus ham petrolü alımlarını büyük ölçüde artırdığını ve böylece Rusya'nın en büyük alıcıları haline geldiğini söyledi.

AB yaptırımlarının Rus ham petrol ticaret rotalarında kaymalara sebep olacağının da altını çizen Mathonniere, Türkiye, Hindistan ve Çin gibi alternatif alıcıların daha ne kadar Rus ham petrolü alabileceği konusunun belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

"RUSYA'NIN PETROL SATIŞINI DURDURMASI FİYATLARI YÜKSELTEBİLİR"

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Petrol ve doğalgaz şirketi Mazarine Enerji'nin Finanstan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi (CFO) Valery Konyushenko da yaptırım ve kısıtlamalar karşısında Rusya'nın muhtemel tepkisine ilişkin farklı senaryolara dikkat çekti.

Konyushenko, Rusya'nın daha önce açıkladığı gibi yaptırımlara taraf ülkelere petrol satışını tamamen kesebileceğinin altını çizerek "Rusya'nın nasıl bir tepki vereceğini tahmin etmek zor. Ancak, eğer Rusya söz konusu ülkelere petrol sevkiyatını tamamen durdurursa üretimini de azalacaktır. Bu da piyasaya daha az petrol sürüleceği ve fiyatların yükseleceği anlamına geliyor. Rusya’nın bu ülkelere petrol sevkiyatına devam ettiği bir senaryoda piyasa dengede kalacaktır. Benim öngörülerime göre Rusya bu yaptırımlara boyun eğmektense üretimini azaltmayı tercih edecek" değerlendirmesine bulundu.

AB'NİN TAVAN FİYAT KARARI

G&ouml;rsel: Shutterstock
Görsel: Shutterstock

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmıştı.

AB Dönem Başkanı Çekya'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üye ülke temsilcilerinin Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesinde uzlaştıkları belirtildi.

"Büyükelçiler, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole tavan fiyat konusunda bir anlaşmaya vardılar" ifadesi kullanılan paylaşımda, kararın AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından yürürlüğe gireceğine işaret edildi.

G7 ve AB ülkeleri, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması için görüşmeler yapıyordu.

G7, geçen hafta Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına tavan fiyatının 65 ila 70 dolar olarak belirlenmesini teklif etmişti.

AB içinde başta Polonya, Litvanya ve Estonya çok daha düşük seviyelerde tavan fiyat belirlenmesi için çalışmalar yürütüyor ve oybirliği gereken kararın alınmasını engelliyordu.

Rus petrol taşımacılığında önemli rol oynayan ve ciddi gelir sağlayan Yunanistan, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ise tavan fiyatın daha yüksek seviyelerde belirlenmesini istiyordu.

AB Komisyonu, üye ülkeler arasındaki müzakerelerde uzlaşı sağlamak üzere Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün variline 60 dolar tavan fiyat uygulanmasını teklif etmişti.

Ayrıca, Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyata ilave olarak yeni bir fiyat sınırlama mekanizması kurulması da söz konusu olacak. Mekanizma, Rus petrolüne tavan fiyatın dünya piyasası fiyatlarının yüzde 5 altında tutulmasını sağlayacak.

Rus petrolüne uygulanan tavan fiyat 2 ayda bir yeniden değerlendirecek.

Tavan fiyat uygulamasının, AB'nin Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikinin kesilmesine yönelik kararının devreye alınacağı 5 Aralık'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

* Haberin görselleri Shutterstock ve Associated Press'ten servis edilmiştir.

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