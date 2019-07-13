Rusya Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin, Mürted Hava Üssü'ne indirilmesine ilişkin video paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı sosyal medya hesapları üzerinden, dün sabah saatlerinde Türkiye'ye ulaşan S-400 füze savunma sistemlerinin ilk parçalarının yükleme ve sevkiyat görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntülerde S-400 parçalarının AN-124 tipi askeri kargo uçağına yükleme anları yer alıyor. Çok sayıda personelin görev aldığı yükleme sırasında S-400'e ait araç ve parçaların yükleme anlarının görüntüleri çekilerek paylaşıldı.

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) S-400 sistemi teslimatının ilk aşamasının dün Ankara'ya inen ilk uçakla başlatıldığı bildirilmişti.

SSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlık ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması dün Ankara'ya inen ilk uçakla gerçekleştirildi.

Sisteme ait parçaların teslimatlarına gelecek günlerde devam edilecek. Sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacak.

RUSYA: ANLAŞMAYA UYGUN ŞEKİLDE TESLİM EDİLDİ

Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400 hava savunma füzelerinin tamamen 'ilgili anlaşmaya uygun şekilde' Türkiye'ye teslim edildiğini söyledi.

Rus haber ajansı TASS'da yer alan habere göre gazetecilere açıklamada bulunan Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Her şey, iki ülkenin anlaşmalarına tamamen uygun olarak yapılıyor. Taraflar yükümlülüklerini yerine getiriyor" dedi.

NATO: ENDİŞELİYİZ

ABD TV kanallarından CNN’e konuşan NATO yetkilisinin, "Hangi askeri teçhizatı aldıklarına karar vermek müttefiklere kalmış. Ancak, Türkiye'nin S-400 sistemini edinme kararının olası sonuçları konusunda endişeliyiz" dediği belirtildi.