Rusya'dan Türkiye ve BRICS açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin BRICS'e olan ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Elbette bu ilgi, Rusya'nın başkanlığında hazırlanan BRICS zirvesinin de gündeminde olacak." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin BRICS'e yönelik yaklaşımını değerlendiren Peskov, şunları söyledi:

"Türkiye gibi önemli ortaklarımız dahil komşu devletlerin BRICS'e yönelik artan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Elbette bu ilgi, Rusya'nın başkanlığında hazırlanan BRICS zirvesinin de gündeminde olacak. Bu Örgüt, katılmak isteyen tüm ülkelerin çıkarlarının tamamını karşılayamayabilir ancak BRICS, ilgi gösteren tüm devletlerle temasları sürdürmekten yana."