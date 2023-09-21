Rusya Devlet Başkanı Putin Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.
İki lider Karabağ'da ilan edilen ateşkesin ardından telefonda görüştü. Kremlin tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Aliyev'in Karabağ'da hayatını kaybeden Rus Barış Güçlerinin ölümünden dolayı özür dilediği belirtildi.
Kremlin, "Putin, Karabağ Ermenilerinin güvenliği ve haklarını korumanın önemini vurguladı." açıklamasında bulundu.