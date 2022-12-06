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Rusya Devlet Başkanı Putin, patlama sonrası tamir edilen Kerç Köprüsü'nü denetledi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ekim ayında Kerç Köprüsü'nde meydana gelen patlamanın ardından tamir edilen köprüyü denetledi. Putin, köprü üzerinde araba sürdü.

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HABERTURK.COM / AA
  • Rusya Devlet Başkanı Putin, patlama sonrası tamir edilen Kerç Köprüsü'nü denetledi

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, patlamanın ardından tamir edilen Kırım (Kerç) Köprüsü'nde denetlemelerde bulundu.

     

     
  • Rusya Devlet Başkanı Putin, patlama sonrası tamir edilen Kerç Köprüsü'nü denetledi

    Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Kerç Köprüsü'nü ziyaret etti.

     

     
  • Rusya Devlet Başkanı Putin, patlama sonrası tamir edilen Kerç Köprüsü'nü denetledi

    Buradaki inşaatçılarla görüşen Putin'e Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, tamir çalışmaları konusunda bilgi verdi.

     

     
  • Rusya Devlet Başkanı Putin, patlama sonrası tamir edilen Kerç Köprüsü'nü denetledi

    Kremlin'in ziyarete ilişkin paylaştığı görüntüde, Putin'in köprü üzerinde araba sürdüğüne dair kareler yer aldı.

     

     
  • Rusya Devlet Başkanı Putin, patlama sonrası tamir edilen Kerç Köprüsü'nü denetledi

    Rusya ile 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü'nde, 8 Ekim'de bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu. Patlamada, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

     

     
  • Rusya Devlet Başkanı Putin, patlama sonrası tamir edilen Kerç Köprüsü'nü denetledi

    Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Kırım arasındaki köprüde meydana gelen patlamanın "başlangıç" olduğunu aynı gün açıklamıştı.

     

     
  • Rusya Devlet Başkanı Putin, patlama sonrası tamir edilen Kerç Köprüsü'nü denetledi

    Putin, Kırım Köprüsü'nde meydana gelen patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını 9 Ekim'de bildirmişti.

     

     
  • Rusya Devlet Başkanı Putin, patlama sonrası tamir edilen Kerç Köprüsü'nü denetledi

    Putin'in 2018'de resmi açılışını yaptığı ve "Kırım" ismiyle de anılan köprü, Kırım ile kara yolu bağlantısını sağlaması nedeniyle Rusya için stratejik öneme sahip.

*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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