Rusya Devlet Başkanı Putin Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi ile bir arada

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeniden devlet başkanı seçilmesinden sonra ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Çin'e gitti. İki günlük ziyaret için Pekin'e giden Rus lider Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi.

Putin'in Xi ve diğer üst düzey yetkililerle yapacağı görüşmelerde iki ülkenin "dostluk" ilişkilerini vurgulaması bekleniyor.

İki liderin buluşmasında her iki ülkenin milli marşları yüksek sesle çalınırken, Tiananmen Meydanı'nda çok sayıda büyük Rus ve Çin bayrağı dalgalandı.

Putin'i karşıladıktan sonra açıklamalarda bulunan Xi, "Çin ve Rusya bugünkü ilişkilere kolay gelmedi, ilişkilere önem verilmeli. Çin her zaman iyi bir komşu, dost ve ortak olacaktır" ifadelerini kullandı.

Rus lider Putin, "Rusya-Çin arasındaki ilişkin hayati önem taşıyor, kimse karşı değil. Bizim işbirliğimiz uluslararası arenada temel istikrar sağlayıcı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Rusya-Çin işbirliğinin kimseye karşı olmadığını, iki ülke arasındaki ilişkilerin hayati önem taşıdığını ifade etti.

ÇİN'E UKRAYNA SAVAŞINDAKİ DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Çin devlet medyası Xinhua, Pekin'e gelmeden önce Vladimir Putin ile yaptığı uzun bir röportajı yayınladı ve Putin ile Xi arasındaki görüşmeyi "eski dostlar arasında bir diyalog" olarak tanımladı.

Putin, Çin'in "Ukrayna'daki krizi çözme" yönündeki girişimlerini de övdü.

Röportajda Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin konuşan Putin, "Ne yazık ki ne Ukrayna ne de Batılı patronlar bu girişimleri desteklemiyor. Karşılıklı saygıya ve birbirlerinin çıkarlarının dikkate alınmasına dayanan eşit, dürüst ve açık bir diyalog kurmaya hazır değiller." ifadelerini kullandı.

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Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik saldırıları başlatmasının ardından Rusya, Batı yaptırımlarına maruz kaldı. Putin, Xinhua'ya verdiği röportajda "batılı elitlerin" Rusya'yı "izole etme ve zayıflatma" çabalarını eleştirdi.