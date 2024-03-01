Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Filistin meselesi bu şekilde çözülmez

Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'ADFTALKS' etkinliğine katıldı. Gazeteci Alican Ayanlar'ın moderatörlüğündeki programda konuşan Lavrov, gündeme dair soruları yanıtladı. ABD'nin Rusya'yı cezalandırmak istediğini belirten Lavrov, “Biz uzun yıllar batılı meslektaşlarımızı uyardık. NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin sonuçları olacağını söyledik. Kiev rejiminin Ukrayna'da Rus olan her şeyi yok etmeye çalışmasını kınadık. Ukrayna'da her yerde Rusça yasaklandı. İrlanda'da İngilizcenin yasaklandığını düşünün. Ukrayna'da bu durum doğrudan batının müdahalesi ile gelişti. Konuyla ilgili uluslararası alanlarda yaptığımız bütün başvurular reddedildi. Rusların ve diğer milli azınlıkların hakları anayasada vardı ama yok sayıldı" dedi.

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'RUS KÜLTÜRÜNÜN BU TOPRAKLARDA YOK EDİLMESİ İSTENİYOR'

Lavrov, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşım Hakan Fidan, konuşmalarında 'dünya düzeninde bir buhran var' dedi. Ukrayna ve Filistin örnek olarak gösterildi. Düzensizlik ve dağınıklık olan Ukrayna'da Birleşmiş Milletler çalışmalarını yaptı. 2015'te Almanya ve Fransa güvencesi altında bir anlaşma imzalandı. BM Güvenlik Konseyi'nin bunda bir kabahati yok. Bu anlaşmanın uygulanmak istenmemesi BM'nin suçu değil. 'Bizler Rusya'ya karşı zaman kazanmak için bunu yapıyoruz' dediler. Rus kültürünün bu topraklarda yok edilmesi isteniyor. Bu topraklarda yollar, limanlar, fabrikalar Ruslar tarafından yapıldı. BM tüzüğü bugün için muhteşem bir belgedir. Ama batı buna hiçbir zaman riayet etmedi" diye konuştu.

'BİZİM İÇİN AGİT GÜVENİLİR BİR MAKAM OLMAKTAN ÇIKTI'

Batı'nın Rusya'yı güvenlik konusunda kandırmaya çalıştığını söyleyen Lavrov, “Bütün bunlar bugünü doğurmuş oldu. Bizler Ukrayna'nın karşılaştığı buhranın aşılamayacağını gördük. Batı bizim tekliflerimizi reddetti. Daha önceden kabul edilmiş şeyleri göz ardı etti. Birbirimizin sınırlarına roket yerleştirmeyelim denmişti, bunlara uyulmadı. Bizim için AGİT, güvenilir bir makam olmaktan çıktı. Avrupalılar için kapımız açık. İşbirliğimizi yapıyoruz. Macron'un sözleriyle Ukrayna'ya asker sokma hedefi resmen deşifre oldu" dedi.

'İHLAL EDEN BATI TARAFIYDI'

Anlaşmaları ihlal eden tarafın Rusya olmadığını belirten Lavrov, “ABD Başkanı Biden, 'Biz savaşma niyetinde değiliz' dedi ama savunma bakanı 'Eğer Ukrayna Rusya'ya karşı yenilirse o zaman NATO burada Rusya'ya karşı savaşmak zorunda kalabilir' dedi. Bu konu son derece ciddi. Nükleer silah çıkarttığımızı söylüyorlar. Cumhurbaşkanımız bunu net olarak açıkladı. Putin bütün NATO üyelerini gelip baksınlar diye davet etti. 'Bizim uzmanlarımız da ABD savunma sistemlerinin yerleştirildiği Polonya ve Ukrayna'yı ziyaret etsin' dedi. Ancak tartışmaya bile gerek görmeyip reddettiler. 'Rusya bu anlaşmayı ihlal etti' dediler ama ihlal eden batı tarafıydı" diye konuştu.

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'ABD AVRUPA'NIN ELLERİNDEN KAYIP GİTTİĞİNİ GÖRÜYOR'

Lavrov, “'Ukrayna kaybederse NATO Rusya'ya karşı gelmeli, Ukrayna kaybederse Putin, Baltık ülkelerini ele geçirecek' diyorlar. Bizim böyle bir planımız olması mümkün değil. ABD, Avrupa'nın ellerinden kayıp gittiğini görüyor ve o yüzden bunları söylüyor. ABD'nin en ufak bir rekabeti yok. 'Rusya Ukrayna'ya hücum etti' diyorlar. Beğenilmeyen ne varsa ortadan kaldırılıyor. Batı ülkeleri '2014 yılında Kırım'ı işgal etti' diyorlar. Rejimde bir değişiklik oldu. Bizler galip gelenlerin hükümetini oluşturduk. Kırım'da anadili Rusça olan bir sürü insan var. Biz kimseye saldırmadık ancak gelen birlikler terörist olarak nitelendi. 48 kişiyi canlı canlı yaktılar Odessa'da. Şehirleri bombaladılar. Herkes tarihin o kısmını unutuyor. Kırım'daki referanduma giden yolda gerçekleşen olaylar bunlar" dedi.

'HER ŞEYİ ALMAK İSTİYORLAR AMA HİÇBİR ŞEY VERMEK İSTEMİYORLAR'

Donald Trump'ın 'Ben başkan olsaydım Ukrayna'daki savaş 24 saatte biterdi' sözleri hatırlatılan Lavrov, “Biz Amerikan halkı kimi seçerse onunla birlikte çalışmaya hazırız. Tabi eşitlik ve dürüstlük temeline dayalı olarak. Anlaşmanın ilk kısmında bunlar yazıyor. Baştaki ilkeleri uygulamıyorsanız geri kalanına niye uyalım. Bizim stratejik havalimanlarımızı, uzun menzilli füzelerimizin olduğu yerleri görmek istiyorlar. Bu konular başkanımız tarafından dile getirildi. Onlar her şeyi almak istiyor ama hiçbir şey vermek istemiyorlar. Seçim sonuçları ne olursa olsun bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Trump zamanında bizim üzerimize ciddi ambargolar uygulamışlardı ama bunu da Obama başlatmıştı. 3 hafta içerisinde Obama toplam 120 diplomat ve ailesini doğrudan uçuş olmadığı yılbaşı arifesinde sınır dışı etti. Bu bilerek yapıldı. Ondan sonraki dönemde Trump ile de devam etti" diye konuştu.

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'FİLİSTİN MESELESİ BU ŞEKİLDE ÇÖZÜLMEZ'

Lavrov, Kanada Dışişleri Bakanı'nın 'Rusya Ukrayna'yı işgal etmeseydi 7 Ekim'de Hamas İsrail'e saldırmazdı' sözünü ilginç bir yorum olarak değerlendirdi. Lavrov, “Biz İsrail'i Filistin için yapıcı bir şey yapma konusunda teşvik ediyoruz. 20 yıl önce de bir şans vardı. Artık batı kıyılarında İsrailli yerleşimcilerin olduğunu görüyoruz. Batı Şeria'ya yerleşiyorlar. Aynı şeyler Gazze'de oluyor. Biz hep eleştirdik zaten İsrailli yetkilileri. Filistin meselesi bu şekilde çözülmez. Filistin meselesindeki esas sorun çözülmüyor. İsrail'e karşı bu kötü terör eylemi Hamas tarafından gerçekleşti. İsrail'in topyekün saldırısını gördük. 'Filistinliler hayvandır, insan değildir' diyerek bunu yaptılar. Rusların insan olmadığını, yaratık olduğunu söyleyenler oldu" dedi.

'İSRAİL'E GÖRE 3 YAŞINDAN İTİBAREN FİLİSTİNLİ HERKES RADİKAL TERÖRİST'

Ukrayna'da devam eden savaş ile ilgili konuşan Lavrov, “Çok uzun zaman önce Zelenski de 'Bir insan vardır bir de yaratıklar vardır. Ukrayna'da yaşayan insanlar Rus kültürünü benimsiyorsa Rusya'ya gitsinler' demişti. Şimdi aynı şeyleri İsrail'de görüyoruz. Gazze'nin tamamı sivil ama İsrail'e göre 3 yaşından itibaren Filistinli herkes radikal terörist. Şu anda en önemli şey çatışmayı durdurabilmek. Ukrayna'da 2014'ten itibaren sivillerden; BM tahminlerine göre yaklaşık 13 bin 500 insan hayatını kaybetti. Gazze'de 5 ay içerisinde 30 bin insan hayatını kaybetti. Ukrayna'da 17 ila 27 bin arasında insan yaralandı. Filistin'de 10 ay içerisinde 70 bin insan yaralandı" diye konuştu.

'ABD, FİLİSTİN VE ARAPLARI, FİLİSTİNLİLERİN TOPRAĞI OLMAYACAK ŞEKİLDE BARIŞA ZORLUYOR'

Filistin'de yaşananlarla ilgili konuşan Lavrov, “90'lı yıllarda Rusya, ABD, BM ve Avrupa bir anlaşma kaleme aldık ve sonucunda Filistin Devleti kurulacaktı. ABD'liler sonrasında 'meşgulüz' dediler, devam etmek istemediler. 5 sene önce bunu yavaşlattılar sonra toplantılara tamamen son verdiler. Arabuluculuk konularını tekellerine almaya çalıştılar. Ana konu esir değişiminin nasıl yapılacağı. Orada esirlerin çoğu kadın ve çocuk. Haritaya bakarak bu topraklarda yaşayan birçok insanın yerini değiştirmemiz gerekiyor eğer böyle bir ülke kurmak istiyorsak. ABD, Filistin ve Arapları, Filistinlilerin toprağı olmayacak şekilde barışa zorluyor. Filistin'in tek ses olabilmesi için herkesin bir araya geldiği bir platform kurulması gerekiyor" dedi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.