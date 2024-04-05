Rusya: Donetsk'teki Vodyanoye yerleşim birimini kontrol altına aldık

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki petrol, gaz ve enerji tesislerine zarar verme girişimine 31 Mart-5 Nisan tarihlerinde cevap verildiği kaydedilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri havadan ve karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'nın enerji altyapısına, ayrıca askeri ve sanayi işletmelerinin tesislerine, hava savunma sistemleri araçlarına, yakıt depolarına, Ukrayna birlikleri ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlandığı noktalara 39 grup saldırısı düzenledi. Saldırılar amacına ulaştı ve belirlenen tüm hedefler vuruldu." ifadeleri kullanıldı.