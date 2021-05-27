Rusya-İngiltere savaş gemisi krizi 0:00 / 0:00

Reuters

Üst düzey Rus güvenlik yetkilisinin perşembe günü yaptığı açıklamada Moskova’nın HMS Dragon adlı İngiliz savaş gemisini karasularından çıkarmak için kendi donanmasını ve hava kuvvetlerini kullandığını belirtti.

Kulishov, "İngiliz savaş gemisi, Rus donanması ve hava kuvvetlerinin ortak hareketiyle tarafsız sulara sürüldü." açıklamasını yaptı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Vladimir Kulishov verdiği bir röportajda, Moskova'nın, İngiliz savaş gemisinin derhal sularını terk etmesini talep ettiğini ve savaş gemisinin kaptanının sinyal alımının zayıf olduğunu söyledi.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, Kulishov’un açıklamalarına henüz cevap vermedi.

Rusya, 2014 yılında Ukrayna’ya bağlı yarımada Kırım’ı ilhak etmesiyle birçok ülkeden tepki aldı. Özellikle Batı ülkeleri Rusya’ya yaptırımlar uyguladı, gerilim ise hâlâ devam ediyor.