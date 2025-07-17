Rusya: İsrail saldırıları Suriye'nin egemenliğinin ihlalidir

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında çatışmaların başladığı, bunun üzerine de bölgeye Suriye güvenlik güçlerinin sevk edildiği ve çatışmaların yaşandığı anımsatıldı.

Bu olayların devamında İsrail Hava Kuvvetlerinin Suriye topraklarına yönelik yoğun hava saldırıları başlattığı ifade edilen açıklamada, saldırılar sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine ve yaralandığına dikkat çekildi.

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Açıklamada, Suriye'deki durumun endişe verici olduğu belirtilerek "Rus tarafı, İsrail'in Suriye'deki askeri eylemlerine daha önce defalarca tepki verdi. Suriye'nin egemenliğini ve uluslararası hukuku sert şekilde ihlal eden bu saldırılar, kınanmayı hak ediyor. Moskova, Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği yönündeki tutarlı tutumunu yineliyor." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, "Saldırılarda ölen Rus vatandaşı yok. Rus vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması, önceliğimiz." denildi.