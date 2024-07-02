Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia'dan 'İstanbul müzakereleri' açıklaması | Dış Haberler

        Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia'dan 'İstanbul müzakereleri' açıklaması

        Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Ukrayna krizinin 2022'de İstanbul'da sağlanan anlaşmayla çözüme çok yaklaştığını ancak "Batılı sponsorların" Ukrayna'ya savaşmaya devam etmesi çağrısında bulunduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 02:37 Güncelleme: 02.07.2024 - 02:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nebenzia'dan 'İstanbul müzakereleri' açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Nebenzia, BM binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        "Zelenskiy rejiminin sözde barış planının" esasen bir plan değil "şaka" olduğunu söyleyen Nebenzia, bu plan çerçevesinde düzenlenen konferansın da büyük bir başarısızlık olduğunu ifade etti.

        AA'nın haberine göre; Nebenzia, "Başkan (Vladimir) Putin'in de dediği gibi, İstanbul'da 2022'de Ukrayna krizi çözüme çok yakındı. Sonra ne oldu? Batılı sponsorları Ukrayna'ya 'Rusya'yla savaşmaya devam et' dediler." ifadelerini kullandı.

        Özellikle dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un bu rolü üstlendiğini ve "Buça kışkırtması" yapıldığını kaydeden Nebenzia, "Anlaşma yüzde 95 hazırdı. Sonra Ukraynalılar müzakerelerden çekildi." dedi.

        İSTANBUL MÜZAKERELERİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arabuluculuk girişimlerinin neticesi olarak 29 Mart 2022'de İstanbul’da yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna tarafı, Rus tarafına gelecekteki olası yazılı anlaşmanın ilkelerini teslim etmiş, anlaşmaya çok yaklaşılmıştı.

        Rusya'nın Buça’da katliam yaptığına ilişkin iddialar ortaya çıktıktan sonra görüşmeler kesilmişti. 17 Mayıs’ta Ukrayna tarafı, ülkedeki durumun çok değiştiğini ve Rusya ile müzakereleri askıya aldıklarını duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberle
        #rusya
        #Birleşmiş Milletler
        #Ukrayna
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kabinede iki bakan değişti
        Kabinede iki bakan değişti
        İşte yeni Sağlık Bakanı
        İşte yeni Sağlık Bakanı
        Koca krizleri yönetti
        Koca krizleri yönetti
        Yeni Çevre Bakanı Bakan Murat Kurum
        Yeni Çevre Bakanı Bakan Murat Kurum
        Bakan Özhaseki görevinden istifa etti
        Bakan Özhaseki görevinden istifa etti
        Peş peşe sağduyu açıklamaları
        Peş peşe sağduyu açıklamaları
        Portekiz rakibini penaltılarla eledi!
        Portekiz rakibini penaltılarla eledi!
        Adalar ücretsiz seferlerden muaf tutulacak
        Adalar ücretsiz seferlerden muaf tutulacak
        Annesini öldüren üvey babasını öldürdü!
        Annesini öldüren üvey babasını öldürdü!
        Su bastı, bahçeler zarar gördü, hayvanlar öldü
        Su bastı, bahçeler zarar gördü, hayvanlar öldü
        "Arda'yı oynatmamak mümkün değil!"
        "Arda'yı oynatmamak mümkün değil!"
        Ellerinden bağlı şekilde bulundu
        Ellerinden bağlı şekilde bulundu
        Fransa çeyrek finalde!
        Fransa çeyrek finalde!
        Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe'de!
        Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray, Batshuayi transferini açıkladı!
        Galatasaray, Batshuayi transferini açıkladı!
        'Ben açıkçası sağı tercih ediyorum'
        'Ben açıkçası sağı tercih ediyorum'
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler