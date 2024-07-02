Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia'dan 'İstanbul müzakereleri' açıklaması

Nebenzia, BM binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Zelenskiy rejiminin sözde barış planının" esasen bir plan değil "şaka" olduğunu söyleyen Nebenzia, bu plan çerçevesinde düzenlenen konferansın da büyük bir başarısızlık olduğunu ifade etti.

AA'nın haberine göre; Nebenzia, "Başkan (Vladimir) Putin'in de dediği gibi, İstanbul'da 2022'de Ukrayna krizi çözüme çok yakındı. Sonra ne oldu? Batılı sponsorları Ukrayna'ya 'Rusya'yla savaşmaya devam et' dediler." ifadelerini kullandı.

Özellikle dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un bu rolü üstlendiğini ve "Buça kışkırtması" yapıldığını kaydeden Nebenzia, "Anlaşma yüzde 95 hazırdı. Sonra Ukraynalılar müzakerelerden çekildi." dedi.