Son dakika: Rusya'nın ne kadar savaşacak gücü kaldı?

Rusya'nın ne kadar savaşacak gücü kaldı? 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İngiltere'de istihbarat kaynakları Kiev ve Harkov'daki bombalamaların artmasına rağmen Rusya'nın gücünün azaldığını iddia ediyor.

Kaynaklar "Ukrayna'daki insanların direnişi Rusya'nın enerjisini azaltıyor. Böyle devam etmesi durumunda tam kapasite saldırabilecek 10-14 günleri kaldı. Bu Ukraynalıların direnişinin Rusya'nın saldırı kapasitesinden daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 'Ukrayna halkının cesur direnişinin Rus birliklerine devasa zararlar verdiğini' belirtmiş ve şimdiye kadar 80 savaş uçağı ve yüzlerce tanklarının yok olduğunu söylemişti. Zelenskiy ayrıca Rusya'nın 19 günde, Çeçenistan'daki savaştan daha fazla kayıp verdiğini ifade etmişti.

Ancak Rusya, istedikleri hızda gitmese de her şeyin plana uygun gittiğini ve adım adım ilerlediklerini belirtmeye devam ediyor.