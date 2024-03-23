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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Rusya-Paraguay maçı terör saldırısı nedeniyle iptal edildi - Futbol Haberleri

        Rusya-Paraguay maçı terör saldırısı nedeniyle iptal edildi

        Moskova'daki terör saldırısının ardından Rusya ile Paraguay arasında oynanacak dostluk maçı iptal edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 18:23 Güncelleme: 23.03.2024 - 18:23
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        Rusya-Paraguay maçına terör iptali
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        Rusya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, dün akşam konser salonuna düzenlenen ve 110’dan fazla kişinin ölümüne sebep olan silahlı saldırının ardından, Rusya ile Paraguay arasında 25 Mart Pazartesi günü Moskova’da oynanması planlanan dostluk maçının iptal edildiğini duyurdu.

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