Reuters

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus haber ajansı İnterfax'ın aktardığı habere göre Suriye ve Libya dahil olmak üzere başka ülkelerdeki DEAŞ militanlarının yer değiştirdiğini ve Afganistan’a ilerlediğini tespit ettiklerini söyledi.

Şoygu, "Sınırda yaşanan olaylar ve militanların Tacikistan topraklarına sızma girişimleri elbette göz ardı etmiyoruz. Gerekirse Tacikistan’a askeri destek sunarız" dedi.

Şoygu, Afganistan'dan herhangi bir tehdit gelmesi durumunda Tacikistan'a destek olacaklarının altını çizdi.