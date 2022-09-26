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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Putin ülkede kısmi askeri seferberlik ilan edildiğini duyurmuştu.

Karar sonrasında pek çok Rus vatandaşı İstanbul ve Erivan'a tek yönlü uçuşlara akın etmiş, seferler tükenmişti. Uçak bulamayan birçok kişi ise Finlandiya sınırına akın etmişti.

Tartışmaların büyümesinin ardından Kremlin'den konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada "Seferberlik çağrılarında bazı hatalar yapıldı. Bu çağrıdaki hatalar düzeltilecek" denildi.

Ülkeden kaçan Ruslara ilişkin sınırların kapatılıp kapatılmayacağı konusunda ise Kremlin "Sınırların kapatılması konusunda herhangi bir karar alınmadı" ifadelerini kullandı.