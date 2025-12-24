Habertürk
        Rusya: Ticaretimizin yüzde 87'si Batılı olmayan ülkelerle

        Rusya: Ticaretimizin yüzde 87'si Batılı olmayan ülkelerle

        Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Rus ekonomisine dair yaptığı açıklamada, "Bugün ticaretimizin yüzde 87'sini Batılı olmayan ülkelerle gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Giriş: 24.12.2025 - 21:09 Güncelleme: 24.12.2025 - 21:09
        Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Rus ekonomisinin son beş yılda Asya pazarına yöneldiğini belirterek, “Bugün ticaretimizin yüzde 87’sini Batılı olmayan ülkelerle gerçekleştiriyoruz.” dedi.

        Overçuk, Rus devlet kanalı Rossiya-24’e yaptığı açıklamada, Rus iş dünyasının değişen şartlara hızlı bir şekilde uyum sağladığını söyledi.

        Rusya’nın ulaşım, lojistik ve finans sisteminin dönüştüğüne işaret eden Overçuk, “Ekonomi, Küresel Güney’e, gelişmekte olan pazarlara kayıyor. Kelimenin tam anlamıyla ekonomimiz son beş yılda Doğu’ya döndü.” ifadelerini kullandı.

        Overçuk, Rusya’nın dış ticaretinde Batılı olmayan ülkelerin payının beş yıl önce yüzde 40 seviyesinde bulunduğunu anlatarak, “Bugün ticaretimizin yüzde 87’sini Batılı olmayan ülkelerle gerçekleştiriyoruz. Artık gerçekten tamamen yeni bir ortamdayız ve kendimizi çok rahat hissediyoruz, çünkü bizimle çalışmak isteyen ortaklarla çalışıyoruz.” diye konuştu.

        Rusya’nın Afrika ülkelerine destek sağlamaya devam ettiğini belirten Overçuk, “Orada zaman zaman kuraklıklar yaşanıyor ve bu nedenle tahıl, gübre ve gıda gönderiyoruz. Ancak elbette ilişkilerimiz daha pragmatik hale geliyor.” dedi.

        Overçuk, Avrasya Ekonomi Birliği ile Hindistan arasında serbest ticaret anlaşmasına yönelik yürütülen görüşmelerin de başarılı geçtiğini söyledi.

