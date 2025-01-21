Rusya: Trump'ın ilk açıklamaları, ABD'nin uluslararası çıkarlarını ilerletme yaklaşımını yansıtıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının hemen ardından bazı uluslararası anlaşmalardan çekilme, BRICS ülkelerine vergi getirme ve Meksika Körfezi yerine "Amerika Körfezi" ifadesini kullanma yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Bu, Trump ve yönetiminin ABD çıkarlarını uluslararası arenada ilerletmek için kullanmayı düşündüğü yönetmelerin göstergesi." dedi.

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile başkent Moskova’da bir araya geldi. İki bakan, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Lavrov, Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkilere değinerek, "Bugünkü görüşme, son zamanlarda Ermenistan ile ilişkilerimizde ortaya çıkan sorunların çözümüne yardımcı olacak. İlişkilerimizin bölge dışı güçlerden olumsuz etkilenmemesi bizim için önemli. Bu güçler, Rusya-Ermenistan ortaklığının güçlenmesinden yana değil." diye konuştu.

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Ermenistan'ın Sünik bölgesinde Rus konsolosluk varlığının genişletilmesinin önemine işaret eden Lavrov, bu bölgenin stratejik açıdan önemli olduğunu belirtti.

Lavrov, iki ülkenin Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) kapsamındaki işbirliğine ilişkin ise "AEB, hem Rusya hem de Ermenistan'ın sosyal ekonomik kalkınmasının temellerinden biri, uluslararası durumun çalkantılı olduğu dönemde ekonomilerimizin sürdürülebilir büyümesini teşvik eden araç." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi konusuna da değinen Lavrov, Bakü ile Erivan'a bu konuda destek sağlamaya hazır olduklarını, her iki tarafla da ilişkileri sürdürdüklerini dile getirdi.

Bakan Lavrov, Güney Kafkasya'nın Avrasya bölgesindeki güvenliğin güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

"AMERİKAN HALKININ TERCİHİNE SAYGI DUYUYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasının ardından ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan ve Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) çekilmesi, BRICS ülkelerine vergi getirilmesi, Meksika Körfezi yerine "Amerika Körfezi" ifadesinin kullanılması ile ilgili yaptığı ilk açıklamalarını değerlendiren Lavrov, "Bu, Trump ve yönetiminin ABD çıkarlarını uluslararası arenada ilerletmek için kullanmayı düşündüğü yönetmelerin göstergesi." ifadelerini kullandı.