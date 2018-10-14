Milliler UEFA Uluslar Ligi arenasında sahaya çıkıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'ya konuk olacak milli takım, rakibine karşı bugüne kadar hiç kazanamadı. Bu maçı evleri başında takip edecek seyirciler maçın hangi kanaldan ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Türkiye ile Rusya bu maçla beraber 6. kez karşı karşıya gelmiş olacak. Peki, Rusya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte ayrıntılar...

RUSYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

B Ligi 2. Grup'ta üçüncü maçına çıkacak Türkiye ise Rusya ile deplasmanda bugün 19.00'da karşılaşacak. Mücadele TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE, RUSYA İLE 6. RANDEVUDA

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup üçüncü maçında bugün deplasmanda konuk olacağı Rusya ile tarihinde 6. kez karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, Rusya ile daha önce oynadığı 5 maçın hiçbirinde galip gelemedi. Yapılan 5 karşılaşmanın 3'ünü kaybeden milliler, 2 kez ise rakibiyle berabere kaldı.

Bu müsabakalarda 2 gol atan milliler, kalesinde 5 gol gördü.

SON MAÇTA YENİLGİ

İki ekip son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'un ilk maçında 7 Eylül 2018'de Trabzon'da karşı karşıya geldi.

Türkiye ve Rusya arasındaki müsabaka, konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Ay-yıldızlı ekibin tek golünü 41. dakikada Serdar Aziz attı. Rusya'ya galibiyeti getiren goller ise 13. dakikada Denis Cheryshev ve 49. dakikada Artem Dzyuba'dan geldi.

İLK MAÇ 1994

Türkiye ve Rusya, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı.

İki ülke arasındaki ilk maçı Rusya, Dmitri Radchenko'nun golüyle 1-0 kazandı.

22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada Rusya aynı skorla galip geldi.

SSCB DÖNEMİNDE 15 MAÇ

Türkiye, SSCB döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı.

Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı.

MAÇLAR

Türkiye ile Rusya arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 20.04.1994 Bursa Özel 0-1 22.04.1998 Moskova Özel 0-1 31.08.2016 Antalya Özel 0-0 05.06.2018 Moskova Özel 1-1 07.09.2018 Trabzon UEFA Uluslar Ligi 1-2

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