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Rusya Ukrayna'da barajı vurdu: Bölgede sel tehlikesi var!

Ukrayna'nın Herson kentinde Rus güçlerinin kontrolündeki bölgede yer alan Kakhovka Barajı'nın bir bölümü, Rus güçlerinin bombardımanı sonucu vuruldu. Nehir yatağına boşalan milyonlarca metreküp su yüzünden yerleşim yerlerinin tehdit altında olabileceği kaydedildi. Ukrayna kaynakları, saldırıdan Rus güçlerini sorumlu tutarken, bölgede sel uyarısında bulunuldu

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HABERTURK.COM / AA
  • Rusya Ukrayna'da barajı vurdu: Bölgede sel tehlikesi var!

    Ukrayna'nın Herson bölgesinde yer alan ancak Rusların kontrol ettiği Kakhovka Hidroelektrik Santrali (HES) bombalanarak yıkıldı.

     

     
  • Rusya Ukrayna'da barajı vurdu: Bölgede sel tehlikesi var!

    Ukrayna ordusu "Güney" Operasyonel Komutanlığı Sözcüsü Vladislav Nazarov, Rus ordusunun Herson bölgesindeki Kakhovka Barajı'nı vurduğunu iddia etti.

     

     
  • Rusya Ukrayna'da barajı vurdu: Bölgede sel tehlikesi var!

    Nazarov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rus işgal birlikleri Kakhovka HES'i havaya uçurdu. Yıkımın boyutu, suyun hızı ve hacmi, olası sel bölgeleri netleştiriliyor. Tüm hizmetler çalışıyor. Durum takip ediliyor." ifadesini kullandı.

     

     
  • Rusya Ukrayna'da barajı vurdu: Bölgede sel tehlikesi var!

    Herson Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Aleksandr Prokudin da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sel tehdidi altındaki Dinyeper nehrinin sağ kıyısında yaşayanların tahliye edileceğini duyurdu.

     

     
  • Rusya Ukrayna'da barajı vurdu: Bölgede sel tehlikesi var!

    Prokudin, "İşgal altında olduğu için nehrin sol kıyısındaki halkı tahliye etmek şu anda imkansız." dedi.

     

     
  • Rusya Ukrayna'da barajı vurdu: Bölgede sel tehlikesi var!

    Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Kakhovka HES’teki duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

     

    Bu olayla ilgili Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyini toplayacağını belirten Yermak, “Bu bir çevre katliamıdır. Ruslar, Herson bölgesinin güneyinde ve Kırım'da insanların içme suyundan mahrum kalmasından, bazı yerleşim yerlerinin ve biyosferin yok olmasından sorumlu olacaktır.” değerlendirmesine bulundu.
  • Rusya Ukrayna'da barajı vurdu: Bölgede sel tehlikesi var!

    "SADECE UKRAYNA'NIN GÜVENLİĞİ ZAFERİ GERİ GETİRECEK"

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rusların Kakhovka hidroelektrik santrali barajını yıkarak, Ukrayna topraklarının her köşesinden kovulması gerektiğini tüm dünyaya teyit ettiği” paylaşımında bulundu.

     

     
  • Rusya Ukrayna'da barajı vurdu: Bölgede sel tehlikesi var!

    Zelenskiy, “Onlara tek bir metre bile bırakılmamalıdır çünkü onlar her metreyi terör için kullanmaktadır. Sadece Ukrayna'nın zaferi güvenliği geri getirecektir ve bu zafer gelecektir. Teröristler Ukrayna'yı su, füze ya da başka bir şeyle durduramayacaklar.” ifadesini kullandı.

     

     
  • Rusya Ukrayna'da barajı vurdu: Bölgede sel tehlikesi var!

    Öte yandan Rusya’nın ilhak ettiği Novaya Kahovka şehri Belediye Başkanı Vladimir Leontyev, Ria Novosti haber ajansına verdiği demeçte, Kakhovka HES'in yıkılmasının ardından su seviyesinin 2,5 metre yükseldiğini ve tüm hizmetlerin yerinde olduğunu savundu.

     

     
  • Rusya Ukrayna'da barajı vurdu: Bölgede sel tehlikesi var!

    Leontyev, Kakhovka HES'in yıkılmasının ardından olası sel tehdidi nedeniyle bazı bölgelerde tahliyelerin gerekebileceğini kaydetti.
  • Rusya Ukrayna'da barajı vurdu: Bölgede sel tehlikesi var!

*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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