Rusya, Ukrayna ile kalıcı barış için şartlarından birini duyurdu

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için başta ABD olmak üzere birçok ülke çaba gösterirken, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki telefon konuşmasında bahsedilen 'ateşkes şartlarını' belirten belgenin ayrıntıları kamuoyuna yansımaya başladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın devlet haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamaya göre Rusya, barış önerilerinin bir parçası olarak Ukrayna'daki çatışmaların yeniden başlamamasını garanti altına alacak yasal olarak bağlayıcı mekanizmalar istiyor.

Ajansın haberine göre bakanlık, Kiev'in Moskova'nın nihai bir çözümün ancak çatışmanın "temel nedenlerinin" tamamen ortadan kaldırılması halinde mümkün olabileceği yönündeki tutumunun farkında olduğunu söyledi.