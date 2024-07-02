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        Haberler Dünya Rusya, Ukrayna'ya ait beş SU-27 savaş uçağını imha ettiğini açıkladı | Dış Haberler

        Rusya, Ukrayna'ya ait beş SU-27 savaş uçağını imha ettiğini açıkladı

        Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın Poltava bölgesindeki Myrhorod havaalanında İskender-M füzeleriyle beş Ukrayna SU-27 savaş uçağını imha ettiklerini, iki uçağa da hasar verdiklerini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 09:38 Güncelleme: 02.07.2024 - 09:46
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        Rusya, Ukrayna'nın savaş jetlerini vurdu
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        Rusya-Ukrayna Savaşı tüm şiddetiyle sürerken, Rusya, ABD tasarımı ilk F-16'ları teslim almaya hazırlandığı bir dönemde Ukrayna havaalanlarını hedef alıyor.

        Bakanlık, "Saldırılarımız sonucunda beş aktif SU-27 çok amaçlı avcı uçağı imha edildi ve ikisi hasar gördü" dedi.

        Bakanlık, hava alanından duman ve alevlerin yükseldiğini gösteren saldırı görüntülerini yayınladı.

        İlk uçakların bu ay içinde gelmesi bekleniyor ve Ukrayna, F-16'ların potansiyel olarak bozabileceği yıkıcı bombalarını içeren cephe hattı boyunca Rus saldırısını püskürtmek için mücadele eden güçleri destekleyeceklerini umuyor.

        Yetkililer F-16'ların nerede konuşlanacağını açıklamadı ancak Moskova geçtiğimiz perşembe günü Starokostiantyniv'e yapılan saldırının ardından F-16'ları barındıracağına inandığı hava alanlarını hedef aldığını söyledi.

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