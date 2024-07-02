Rusya, Ukrayna'ya ait beş SU-27 savaş uçağını imha ettiğini açıkladı

Rusya-Ukrayna Savaşı tüm şiddetiyle sürerken, Rusya, ABD tasarımı ilk F-16'ları teslim almaya hazırlandığı bir dönemde Ukrayna havaalanlarını hedef alıyor.

Bakanlık, "Saldırılarımız sonucunda beş aktif SU-27 çok amaçlı avcı uçağı imha edildi ve ikisi hasar gördü" dedi.

Bakanlık, hava alanından duman ve alevlerin yükseldiğini gösteren saldırı görüntülerini yayınladı.

İlk uçakların bu ay içinde gelmesi bekleniyor ve Ukrayna, F-16'ların potansiyel olarak bozabileceği yıkıcı bombalarını içeren cephe hattı boyunca Rus saldırısını püskürtmek için mücadele eden güçleri destekleyeceklerini umuyor.