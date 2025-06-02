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        Rusya ve ABD görüştü

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Bryansk ve Kursk bölgelerindeki tren yolu altyapısına yönelik saldırılarla ilgili telefon görüşmesi yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 00:27 Güncelleme: 02.06.2025 - 00:27
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        Rusya ve ABD görüştü
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        Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov'un ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

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        Açıklamada, Ukrayna meselesinin ele alındığı görüşmede, Rubio'nun, Bryansk ve Kursk bölgelerindeki demir yolu altyapısına yönelik bombalı saldırıların kurbanları için Lavrov'a başsağlığı dilediği ifade edildi.

        Söz konusu saldırılara ilişkin soruşturmanın sonuçlarının çok yakın bir zamanda bildirileceği kaydedilen açıklamada, patlamaların sorumlularının mutlaka ortaya çıkarılacağı ve hak ettikleri cezayı alacağı vurgulandı.

        Açıklamada, Lavrov ve Rubio'nun İstanbul'da Rusya-Ukrayna doğrudan müzakerelerinin yeniden yapılma planlarını da ele aldığı ifade edildi.

        Rusya'nın Bryansk bölgesinde patlatılan otoyol köprüsünün seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetmiş, 71 kişi yaralanmıştı.

        Kursk bölgesindeki demir yolu köprüsünde de patlama meydana gelmiş, hareket halindeki tren otoyola düşmüş, makinist ve yardımcıları yaralanmıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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