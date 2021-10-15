Rusya ve Çin'den Japon Denizi’nde ortak tatbikat 0:00 / 0:00

AA

Rus "Admiral Panteleyev" destroyeri, 20380 projesi korvetleri "Rusya Kahramanı Aldar Tsıdenjapov" ve "Gromkiy", iki mayın tarama gemisi, 877 projesi denizaltısı "Ust-Bolşeretsk" ile bir hücumbot ve kurtarma römorku tatbikatta görev alıyor.

Çin ordusundan da deniz kuvvetlerine ait iki destroyer, iki korvet, bir denizaltı, tedarik gemisi ve bir kurtarma gemisinin yer aldığı tatbikatta ayrıca hem Rus hem Çin tarafından 12 uçak ve helikopterler katılıyor.

AA'nın haberine göre; Rusya ve Çin "Deniz Etkileşimi – 2021" ortak askeri tatbikatı 17 Ekim’e kadar sürecek.