Haberler Dünya Rusya'ya ikinci İHA saldırısı

Rusya'ya ikinci İHA saldırısı Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, başkent Moskova ve Moskova Bölgesi'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu. Anadolu Ajansı Giriş: 01.08.2023 - 09:57 Güncelleme: 01.08.2023 - 09:57 facebook

twitter

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova ve Moskova Bölgesi’ne gece İHA’larla saldırı yapıldığı belirtilerek, “1 Ağustos gecesi, Kiev rejiminin Moskova şehrine ve Moskova Bölgesi’ne İHA’larla düzenlediği terör saldırısı engellendi” ifadesine yer verildi.

2 Şurada Paylaş!







Moskova Bölgesi’ne bağlı Odintsovo ve Naro-Fominsk ilçeleri üzerinde 2 Ukrayna İHA’sının Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu aktarılan açıklamada, bir İHA’nın da elektronik harp sistemiyle etkisiz hale getirildiği, kontrolünü kaybeden İHA’nın Moskova-City bölgesine düştüğü bildirildi.