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Rusya, Zelenskiy’nin Kırım'daki yazlık evine el koydu

Kırım'daki yönetim, Zelenskiy'nin Kırım'daki tatil evine el konulduğunu ve mülkün satılmasının planladığını açıkladı

Rusya, Zelenskiy’nin Kırım'daki yazlık evine el koydu
HABERTURK.COM

Moskova tarafından 2014 yılında yasadışı bir şekilde ilhak edilen Kırım'ın Rusya tarafından atanan lideri, Perşembe günü yerel yasama organının Ukraynalı tanınmış kişilere ait olan 57 mülkü 'kamulaştırma' kararı aldığını duyurdu.

The Telegraph'ın haberine göre Sergey Aksyonov, "Kırım, Olena Zelenska'nın dairesi de dahil olmak üzere bir dizi mülke el koydu. Kırım haklarını geri kazanacak" dedi ve Zelenskiy'nin eşinin adına kayıtlı dairesine atıfta bulundu. "Rusya'nın düşmanları Rus Kırım'ında para kazanamayacaklar" diye ekledi.

Zelenskiy, 2019 yılında devlet başkanı seçilmeden önce ülkenin en popüler komedyeni ve başarılı bir TV yapım şirketinin ortak sahibiydi. Zelenskiy çifti bu süreçte 2013 yılında Kırım'ın prestijli sahil kasabası Livadia'da üç odalı bir çatı katı dairesi satın aldılar ancak ilhak nedeniyle orada hiç yaşayamadılar.

Rus devlet medyası dairenin değerinin yaklaşık 800 bin dolar olduğunu öne sürüyor.

SATILACAĞI AÇIKLANDI

Rusya'nın ilan ettiği parlamentonun Başkanı Vladimir Konstantinov Perşembe günü yaptığı açıklamada Zelenskilerin dairesinin satılacağını ve elde edilecek gelirin Ukrayna'daki savaşı finanse etmek için kullanılacağını söyledi.

Bu yılın başlarında Kırım'daki Rus yetkililer, 'düşman faaliyetleri' ve Kiev hükümetiyle bağlantıları olduğundan şüphelenilen Ukrayna'nın en zengin iş insanlarının bazılarına ait üzüm bağlarından fabrikalara yaklaşık 700 mülkün kamulaştırılmasını emretti.

Bu satıştan elde edilen gelirin nereye gittiği ise tam olarak belli değildi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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