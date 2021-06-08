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Rusya’nın ilk ‘‘hayalet gemisi’’

Rusya’nın devlet merkezli haber ajansı RIA’nın aktardığı habere göre, Rusya’nın ilk ‘‘hayalet gemisi’’ stealth teknolojisi ile önümüzdeki yıl donanmaya teslim edilecek. Reuters, inşa edilen geminin halihazırda gövde kısmının tamamlanmış olduğunu aktardı.

Rusya’nın ilk ‘‘hayalet gemisi’’
Rusya’nın ilk ‘‘hayalet gemisi’’
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Reuters

Rusya’da 20368 projesi kapsamında Merkür (Mercury) adını alacak hayalet gemi 2022 yılında tamamlanmış olacak.

Savaş gemisi seyir füzeleri ve uçaksavarlar ile silahlandırılacak. Denizaltılarını aramak ve imha etmek gibi özelliklere sahip olacak.

Son zamanlar Rusya, askerî anlamda Batı yaptırımlarıyla karşı karşıya gelmesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askerî anlamda yatırımlarını daha da arttırılmasına yol açtı.

Tam anlamıyla gizlilik ve görünmez özelliklere sahip olduğu iddia edilen gemi için bazı kaynaklar bunun doğru olmadığını söylüyor.

Uluslararası Hukuk'ta çok tartışılan bir konu olan hayalet gemiler özellikle deniz haydutluğu kavramıyla birlikte anılıyor.

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